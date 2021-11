TV 2 viser hockeydamenes OL-kvalifisering

Norge møter Ungarn, Polen og Tsjekkia i OL-kvalifiseringen, hvor kun ett lag vil gå videre til OL. For norsk ishockey vil et avansement være en historisk bragd, ettersom Norge aldri har vært representert i OL på kvinnesiden.

For TV 2 vil OL-kvalifiseringen også markere en ny milepæl i vår hockeysatsing, da dette blir første gang vi viser det norske kvinnelandslaget i aksjon.

– Endelig skal det norske folk få muligheten til å se de beste spillerne vi har på kvinnesiden. Dette blir en eventyrlig mulighet for dem til å vise seg frem og gi kvinnehockey en skikkelig “boost” her hjemme. Et OL vil være det aller største de kan oppleve i sin karriere, så det ville vært utrolig gøy om de lykkes, sier TV 2s hockeyekspert Jesper Hoel.

Hoel skal følge Norges kamper som ekspert sammen med kommentator Sverre Ruud Ellingsen. Duoen skal også kommentere oppkjøringskampen Norge spiller mot Østerrike søndag 7. november.

FOR OL-PLASS: Hockeydamene håper å kunne juble for OL-plass om ikke lenge. Foto: Fredrik Hagen

Men det er ikke bare kvinnenes landslag som skal løftes frem på TV 2 Sport 2 i november. Oppgjøret mellom Storhamar og Stavanger Oilers i Bambusa-ligaen fredag 7. november skal også sendes lineært, med duoen Eirik Johansen og Dima Smirnov.

Sendeplan kvinnehockey på TV 2 Sport 2 i november:

Fredag 5. november kl. 18.55: Storhamar - Stavanger Oilers (Bambusa-ligaen)



Søndag 7. november kl. 20.15: Østerrike - Norge (privatlandskamp)



Torsdag 11. november kl. 15.55: Tsjekkia - Norge (OL-kvalifisering)

Lørdag 13. november kl. 19.55: Ungarn - Norge (OL-kvalifisering)

Søndag 14. november kl. 19.55: Polen - Norge (OL-kvalifisering)



Alt, inkludert herrelandslagets kamper i Danmark 11. og 13. november, ser du på TV 2 Play.