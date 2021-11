Mann ufrivillig omskåret: – Snoppen blir aldri den samme

Mannen som er i 50-årsalderen hadde for trang forhud, og skulle derfor gjennom en operasjon som kalles forhudsplastikk.

Men i stedet for en vellykket operasjon, ble den svenske mannen ufrivillig omskåret, skriver den svenske avisen Expressen.

I sin anmeldelse skriver mannen at han aldri ble informert om risikoen som fulgte ved et slik inngrep.

Etter operasjonen skal legen, ifølge den svenske avisen, ha sagt til mannen «Jeg har bare tatt bort litt forhud, men din kone kommer til å bli fornøyd».

I anmeldelsen skriver mannen at han savner sin forhud, og at han opplever problemer når han sitter og tisser. Mannen skriver også at han opplever problemer ved sex.

– Tanken på at det aldri blir den samme snoppen igjen gjør meg deprimert. Det er ikke like deilig å ha sex lengre, skriver mannen.