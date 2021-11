Åpner opp om helseplager: – Hvorfor er det så lite oppfølgning?

Influenser Charlotte Smith sier at hun, som mange andre kvinner, har hatt problemer etter fødsel. I et Instagram-innlegg ber hun Jonas Gahr Støre svare på hvorfor gravide og nybakte mødre ikke får bedre oppfølgning.

Influenser Charlotte Smith (33) tar opp kampen for bedret helse etter fødsel. Hun stiller spørsmål rundt hvorfor det ikke er mer oppfølging for kvinner som har gått gjennom graviditet.

– Etter at jeg fikk barn har jeg innsett hvor lite oppfølging det er av kvinner etter fødsel. Å gå gravid og føde er naturlig, men det er også en enorm belastning på kroppen og veldig mange kvinner lever med belastningsskader i ettertid, sier hun til God kveld Norge, og fortsetter:

– Jeg har vært ærlig med mine utfordringer da jeg mener det er viktig å sette fokus på akkurat dette. Jeg opplever at mange kvinner bare har akseptert disse belastningsskadene, og lever med dem. Flere kvinner skriver til meg at de har levd med skader i flere tiår før de fikk gjort noe med det. Derfor tror jeg det er mange som også går rundt med belastningsskader uten å vite det.

Ligger langt etter

Hun lurer også på hvorfor det ikke er mer informasjon rundt underlivsprolaps, og hvorfor det ikke er mer oppfølging for de som sliter med vanlige plager etter fødsel, som problemer i bekkenbunnen, delte magemuskler, overbelastning av kroppen og stoffskifteproblemer.

– Kvinnehelse generelt bør prioriteres. Jeg ønsker at det skal bli mer naturlig å prate om dette temaet og jeg ønsker også at menn skal få denne kunnskapen og at politikere skal komme på banen.

Inntrykket til Smith er at mange sliter med å snakke om disse plagene, fordi det er mye tabu rundt smerter og skader etter fødsel.

«Hvorfor er det sånn at kvinner i graviditet og barsel skal leve med de «naturlige plagene», når man ellers i medisinen ikke gjør det. Hvis en blir syk eller skadet, prøver man jo å behandle dette, bortsett fra når det kommer til post-graviditet kroppen. Der ligger vi langt etter», skriver hun på Instagram-profilen med over 41.000 følgere.

Vaginaprolaps

Hun bruker underlivsprolaps som et eksempel på en diagnose det er for lite informasjon rundt.

Noen medier skriver at én av tre kvinner får denne diagnosen, mens andre medier, som Lommelegen, skriver at så mange som halvparten av alle kvinner får underlivsprolaps. De fleste medier er likevel enige om én ting: få snakker om diagnosen.

– Vi lever i en tid og et land hvor vi har mulighet til å gjøre noe med dette. Mange kvinner får underlivsprolaps etter fødsel, men det er ikke noen offentlig oppfølging på dette, sier Smith.

På Instagram stiller 33-åringen spørsmål ved om samfunnet er likestilt, når diagnoser som rammer så mange ikke blir snakket om.

«Er vi kvinner likestilt menn da? Når minst 1/3 av kvinner ikke får de oppfølgingen de enkelt kunne fått etter fødsel? Står vi for eksempel med de samme forutsetningene som menn for å jobbe 100% når så mange av oss ikke blir hjulpet med belastningsskader etter fødsel», skriver hun.

Fått mye støtte på sosiale medier

Innlegget har i skrivende stund fått godt over 7.000 likerklikk, og kjendiser som Janne Formoe og Hanneli Mustaparta viser sin støtte i kommentarfeltet.

Komiker Truls Svendsen (48), Smiths ektemann, sier han er stolt av kona, som tar opp viktigte temaer.

VIKTIG: Truls Svendsen er stolt av kona. Foto: Skjermbilde

«Har stått på sidelinjen og sett alt kvinner går gjennom rundt fødsel, graviditet og barsel. Stolt av Charlotte som tar opp viktige tema», skriver Svendsen på Instagram.

Til God kveld Norge roser Smith ektemannen, og sier han har vært en enorm støtte.

– Truls har vært helt faktisk og er den største støtten i mitt liv. Han skriver at han stått på sidelinjen, men han har vært involvert i alt hele veien.

Bønn til Støre

Hun avslutter det nevnte Instagram-innlegget med å tagge statsminister Jonas Gahr Støre, og ber han dermed komme på banen for å bedre kvinnehelsen.

Selv om det var Jonas Gahr Støre som var tagget i innlegget, ønsker ikke statsministerens kontor å svare på spørsmålene Smith stiller. God kveld Norge ble sendt videre til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol, som sier følgende:

– Jeg syns det er bra at Charlotte Smith tar opp og deler spørsmål om kvinners helse med følgerne sine. Det er et engasjement jeg deler. Jeg er opptatt av kvinners helse og at vi hele tiden må jobbe for at kvinner skal få en god og trygg opplevelse under svangerskap og fødsel, men også gode og tilrettelagte tjenester i barseltiden. Vi har derfor varslet at det skal settes i gang et arbeid for det helhetlige føde- og barseltilbudet, som vil dekke flere av temaene som Charlotte Smith tar opp.

Kjerkol ber kvinner huske at man kan ta kontakt med jordmor, helsestasjon eller fastlege, dersom man har kroppslige plager eller bekymringer etter fødsel

– Vi har varslet i regjeringsplattformen at vi vil utarbeide en opptrappingsplan for helsestasjons- og skolehelsetjenesten, sier hun, og fortsetter:

– Jeg er enig i at helsetjenesten og samfunnet generelt må ha mer oppmerksomhet og åpenhet rundt kvinners helse. Derfor vil vi prioritere kvinnehelse fremover for å sikre likeverdige helsetjenester. Vi skal legge frem en strategi for kvinnehelse for å få mer kunnskap om og bedre utredning, behandling og oppfølging av kvinnehelse i helsetjenesten. Regjeringen vil også styrke Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning.

Ønsker operasjon

Smith bruker egne erfaringer for å forklare hvorfor det er viktig at politikere og forskere satser på kvinnehelse i tiden fremover. Hun og Svendsen har to barn sammen, og sier det har satt sine spor på kroppen.

– Fysisk sett har kroppen forandret seg da jeg har fått et stort gap mellom magemusklene på minimum 7,5 cm, som gjør at jeg har redusert kjernemusklatur. Jeg skal på konsultasjon til operasjon i januar, men vet at den er vanskelig å få dekket. Jeg har også slitt med muskulære belastningsskader i bekkenet og spenninger i bekkenbunn som var vært veldig smertefulle. Dette har vært det største problemet for min del, men heldigvis har jeg fått god hjelp av en som forsker på dette området, så jeg har i den siste tiden blitt i mye bedre form.

– Jeg skulle ønske det ble forsket mer på kvinnehelse. Det er veldig få som forsker på dette området, men en av de som gjør det har altså klart å hjelpe men enormt. Tenk om det var satt av flere midler til forskning på kvinnehelse og ikke minst informasjon ut til kvinner.