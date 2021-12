Benny Christensen er Brooms bilekspert.

Hei Benny. Jeg vurderer å kjøpe meg en gammel Volvo XC90. 2007-modell som har gått over 240.000 kilometer.

Jeg lurer på hva som er det mest problematiske med eldre Volvo XC90? Og hva man må være oppmerksom på når det gjelder disse bilene?

Takk på forhånd!

Benny svarer:

Første generasjon Volvo XC90 var en skikkelig drømmebil for mange familier da den kom tilbake i 2002. Stor, trygg og komfortabel som den var. Dette var jo også midt i den største SUV-tiden, så timingen kunne knapt vært bedre fra Volvo. Her lanserte de en modell som bød på noe helt nytt fra den kanten. Bilen ble da også en betydelig suksess.

De har aldri solgt så mange dyre biler som da denne kom. Dyrt, skulle det også på sikt vise seg å bli for eierne. XC90 var nemlig ikke verdens beste bil. Dessverre.

Første XC90 bygger på samme plattform som personbilen S80, men er både større, tyngre og høyere. Hvilket medfører ekstra slitasje. Særlig på forstilling, bremser og hjullagre. I tillegg var det en del irriterende små-rusk med det elektriske anlegget. Turbohavari forekom ikke sjelden. Det samme gjorde girkassehavari. Det kan også nevnes at innsprøytingsdysene kan lekke, EGR-ventilen kan stelle til trøbbel og at særlig de tidlige bilene hadde lekkasje mellom motor og gir, samt at defekt håndbrekk er en gjenganger-feil.

Volvo gjorde sitt for å få kvaliteten opp og kundene fornøyde. Bilen ble da også endret og finpusset ganske mye underveis.

Første generasjon XC90 kan ikke løpe fra alderen, men den byr fortsatt på god plass og god komfort.

Jo nyere – jo bedre

De hadde en betydelig oppgradering i 2006/07. Selv om sikkert mange av barnesykdommene nå forlengst er ryddet av veien, tror jeg det er smart å holde seg til en modell etter denne oppgraderingen. Slik som den du har sett på. Jeg vil vel nesten si; jo nyere bil – desto bedre, slik i utgangspunktet.

Bilen du har sett på har også gått ganske langt. når en bil nærmer seg 250.000 kjørte kilometer kan alt i prinsipp skje, når som helst. Det er viktig å være klar over.

På den annen side; er bilen fulgt godt opp og passet på underveis, kan den gå 100.000 kilometer til. Minst. Kanskje 200.000 kilometer også. Det gjelder, som så ofte før, å lete opp en så velholdt og teknisk god bil som overhodet mulig.

Du kan få første generasjon XC90 for under 40.000 kroner. Men da skal du virkelig vite hva du gjør (og ha penger/tid/lyst til å skru noen kvelder og helger i garasjen).

Skal du ha en eldre XC90 som bruksbil til familien, tror jeg nok du bør budsjettere med minst 100.000 kroner. Gjerne litt mer.

Da kan til gjengjeld denne generasjonen XC90 fortsatt by på både mye, romslig og komfortabel familiebil for relativt små penger.

Ønsker deg lykke til med Volvo-kjøpet!

