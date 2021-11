Sammenligner fengselscelle med skrekkfilm

Advokatene til Ghislaine Maxwell går igjen hardt ut mot overvåkingen av henne i fengselscellen i Brooklyn: – Konkurrerer med fengslingen av Hannibal Lecter i Silence of the Lambs.

Advokatene til den britiske sosietetskvinnen Ghislaine Maxwell (59) har nok en gang kommet med kraftige påstander rundt hennes soningsforhold i fengselet i Brooklyn, melder den britiske avisen The Independent.

I et brev, som ble lagt framfor retten av advokat Bobbi Sternheim onsdag, blir overvåkingen av Maxwell sammenlignet med den verdensberømte fengslingsscenen av Dr Hannibal Lecter i filmen Silence of the Lambs, hvor han blir isolert, bundet og påsatt en ansiktsmaske i plast.

EKS: Ghislaine Maxwell er utpekt overgriperen Jeffrey Epsteins høyre hånd. De to var sammen i flere år på 90-tallet. Foto: Patrick McMullan / AP / NTB

– Det konkurrerer med scenen av Dr Hannibal Lecters fengsling til tross for fraværet av buret og ansiktsmasken, lyder brevet.

Seksuelle overgrep

I brevet påstår blant annet Sternheim at Maxwell har blitt utsatt for ulike typer trakassering ved Metropolitan Detention Centre hvor hun soner, deriblant seksuelle overgrep, søvndeprivasjon og konstant overvåking.

– Maxwell blir kroppsvisitert flere ganger daglig til tross for at hun sitter i total isolasjon. Hun hevder hun har blitt berørt på en seksuell upassende måte av fengselsbetjenter ved flere anledninger, skriver advokaten.

– Hun har takket nei til tid utenfor cellen for å unngå kroppsvisiteringen, som som har påvirket hennes fysiske helse negativt, skrives det videre.

Ikke første gang

Brevet er ikke det første fra Maxwells advokater.

Senest i oktober skrev Sternheim i et hissig brevveksling med aktor i saken at Maxwell har blitt utsatt for urettmessig behandling i fengselet, blant annet gjennom 1400 kroppsvisiteringer.

Samtidig ble det påstått at fengselsbetjentene lyser inn i Maxwells celle hvert kvarter for å kontrollere at hun puster, noe Sternheim mener er en overreaksjon fra fengselet som følge av Epsteins selvmord på cellen i august 2019.

RETTSSAK: Rettssaken mot Ghislaine Maxwell starter i slutten av november. Her er en rettssalskisse fra en høring før juryutvalget 1. november 2021. Foto: Jane Rosenberg / AP

Epsteins høyre hånd

Maxwell, som er utpekt som overgriperen Jeffrey Epsteins høyre hånd og som selv står tiltalt for menneskehandel, måtte tidligere denne uken krype fastbundet inn en varebil på vei til rettssalen.

– Fordi hun var bundet på armer og bein klarte hun ikke heve føttene for å komme seg oppreist inn i varebilen, og ble tvunget til å krype inn på hender og knær, påstår Sternheim videre.

NEKTER STRAFFSKYLD: Ghislaine Maxwell nekter straffskyld for menneskehandel av unge jenter. Foto: Laura Cavanaugh / AP

Brevet ble lagt fram i et forsøk på å få påtalemyndighetene til å la Maxwell bli løslatt mot kausjon fram til rettssaken mot henne, som begynner i slutten av november.

Der står Maxwell anklaget for å ha rekruttert jenter til seksuelt misbruk på vegne av den vanærede finansmannen og overgriperen Jeffrey Epstein.

Forbrytelsene Maxwell er anklaget for skal ha skjedd mellom 1994 og 2004. Hun erkjenner ikke straffskyld.

Epstein tok selvmord i cellen sin i et fengsel på Manhattan i august 2019, en måned etter at han ble arrestert, siktet for å ha seksuelt utnyttet og misbrukt dusinvis jenter og kvinner på eiendommene sine i Manhattan, Palm Beach og andre steder.