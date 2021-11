Bruno takker Solskjær: – Han betyr mye

Manchester United - Manchester City fra kl. 12.45 på TV 2 Play og TV 2 Sport Premium!

Manchester United-stjernen Bruno Fernandes gleder seg til byderby.

Portugiseren møter TV 2 og et par-tre andre medier i foranledningen til rundens storkamp i Premier League, og er klar på at oppgjøret mot de lyseblå rivalene er noe han ser frem til.

– Du ønsker å bli Manchester United-spiller for nettopp slike kamper. Det er en god form for press. Slik føler i hvert fall jeg det. Så kan andre føle det annerledes, men det er slike kamper du vil spille, og hvis du vil bli Manchester United-spiller, så vet du at du må takle slike kamper, sier Manchester United-stjernen til TV 2.

Fernandes og lagkameratene opplevde alle fotballspilleres verste sportslige mareritt da de røk 0-5 mot den ene av sine to store rivaler – Liverpool – i forrige hjemmekamp i Premier League, men slo tilbake med 3-0 borte mot Tottenham.

Deretter ble det 2-2 og et viktig poeng helt på slutten i Champions League mot Atalanta i midtuken, men Fernandes vil ikke nødvendigvis være med på at akkurat dette var den perfekte respons etter en tøff periode.

– Jeg mener at hver gang du taper en kamp i denne klubben, så er det en tøff periode. Og det må være slik fordi du spiller for en stor klubb. Du kjenner til ansvaret du har. Det må være slik. Og vi vet det, sier han til TV 2, og fortsetter uoppfordret:

– Vår jobb er å respondere på den kritikken og på de dårligere resultatene. Vi må kritisere oss selv, og ikke lytte til kritikken som kommer utenfra. Vi vet og vi må vite hva vi må gjøre bedre for å komme oss ut av slike situasjoner som etter Liverpool-kampen.

SKUFFET: Fernandes ble byttet ut i 0-5-tapet mot Liverpool 24. oktober. Foto: Phil Noble/Reuters

Takker Solskjær

Fernandes' møte med pressen foregår digitalt, og overfor Premier Leagues egen TV-kanal er han også klar på at både positive og negative opplevelser som ligger bak ham er for historie å regne.

– Vi må glemme det vi har gjort tidligere, om vi vinner eller taper. Hvis du vinner en kamp, men taper den neste, så er det ingen som husker at du vant den forrige. Den neste kampen er alltid viktigst, sier han.

Fernandes ble hentet til Manchester United for snart to år siden, og kåret til klubbens beste spiller av supporterne i begge sine to sesonger i rødt. Ved flere anledninger har han vært direkte avgjørende for at Ole Gunnar Solskjærs lag har kunnet smile bredere enn sine motstandere, men selv er han opptatt av å takke nordmannen.

– For meg betyr han mye. Det var han som hentet meg hit og gav meg muligheten til å vise hva jeg kan her i Premier League. Jeg er veldig takknemlig for alt han har gjort for meg. Vi har et veldig godt forhold. Jeg tror alle vet at han er velig god med mennesker, det er snakket om mange ganger. Siden jeg kom til klubben har klubben utviklet seg. Presset øker på grunn av spillerne vi har nå, folk krever mer og mer. Det vet vi, det vet sjefen også, sier han.

– Han er en veldig rolig trener

TV 2 spør stjernespilleren om hvor imponert han er over måten Solskjær har taklet det hele på etter at det stormet som verst da både Leicester (2-4) og Liverpool (0-5) fikk enkle arbeidsvilkår mot gigantklubben fra Manchester.

– Jeg er ikke imponert, for han er veldig rolig. Han er en veldig rolig trener. Han stoler på det han gjør. Han tror på den jobben han og resten av teamet hans har gjort de siste tre årene. Vi må stole på ham og følge det han mener er det beste for laget. Sånn er det. Vi må ikke klage for mye, for vår jobb er å følge hans rutiner og hans krav. Noen ganger går det bra og noen ganger går det galt, men slik er fotballen. Noen ganger må man gratulere motstanderen med at de gjorde det bedre enn oss, selv om vi åpenbart ønsker at vi alltid vil være så gode vi kan og bedre enn dem, svarer Fernandes.

Og der de fleste eksternt ønsket Solskjærs hode på et fat og avfeide de røde djevlenes muligheter til å kunne nå helt til topps etter den niende Premier League-runden, snudde mye i den tiende. 3-0-triumfen i Nord-London kom kun et par timer etter at rivalene i lyseblått hadde tapt på eget gress for Crystal Palace.

Kan kappe inn Citys forsprang

Dermed går United til lørdagens storoppgjør med en helt annen inngang og en helt annen stemning rundt laget enn hva som var faktum i dagene etter misæren mot Liverpool forrige måned.

– Både laget og alle de ansatte har gjort det veldig bra. Det var bra å få et godt resultat mot Tottenham. Resultatet vi oppnådde mot Atalanta var ikke det vi ønsket, men det var et viktig resultat med tanke på våre ambisjoner om å gå videre i Champions League. Nå er det en ny kamp mot nok et stort lag som gjør det bra, men vi vil tette den luken mellom oss og dem, sier de to foregående sesongers beste Manchester United-spiller.

Slår han og lagkameratene City lørdag, har begge de to byrivalene 20 poeng etter elleve kamper.

– Det er mulig for oss å nå dem igjen, og vi må tenke at hvis vi vinner denne kampen, så er vi på det stedet vi ønsker å være og nærmere dit vi vil, sier Manchester United-stjernen til TV 2.

