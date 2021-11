Birgitte Tengs-saken: Her fant de nøkkelbeviset

Sør-Rogaland tingrett mener det er «meget sterk sannsynlighet for at siktede har begått drapet» på Birgitte Tengs (17) i 1995. Nøkkelbeviset i saken er funnet på strømpebuksa til offeret.

I en blodflekk tilhørende henne er det gjort et DNA-funn som både politiet og tingretten mener tilhører den 51 år gamle mannen fra Haugalandet.

Funn av en sjelden mutasjon gjør at påtalemyndigheten nå mener de har en enda sterkere sak enn det de hadde da siktede ble pågrepet og siktet for det uløste drapet 30. august.

– Her mener jeg at man har gått for langt i konklusjonene på et for tidlig tidspunkt. Jeg synes man bør bruke mer tid på å kvalitetssikre de foreløpige svarene, sier siktedes forsvarer, advokat Stian Kristensen.

SIKTET: En mann i 50-årene fra Haugalandet nekter enhver befatning med drapet. Foto: Privat

Forsvareren mener heller ikke at det er sikkert DNA-et ble avsatt i forbindelse med drapshandlingen.

Opptatt av siktedes historikk

Etter det TV 2 forstår, mener politiet at det hovedsakelig er tre årsaker til at DNA-et ble avsatt i forbindelse med drapet:

At det ble funnet høyt oppe, nær linningen, på fremsiden av strømpebuksa til Tengs.

At DNA-et er funnet i en flekk med Tengs' blod.

At siktede tidligere er domfelt for å ha overfalt kvinner mens han var i en seksuelt opphisset tilstand. Derfor anses han som en såkalt moduskandidat.

– Det er funnstedet som gjør at politiet mener dette kan knyttes til handlingen og at det er handlingsrelevant. Dette understøttes av opplysninger om siktedes bevegelser og andre opplysninger om hans adferd, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma til TV 2.

POLITIADVOKAT: Fredrik Martin Soma uttaler seg på vegne av politiet i Birgitte Tengs-saken. Foto: Carina Johansen / NTB

Forsvarerne er imidlertid opptatt av å peke på at DNA-et, dersom det med sikkerhet stammer fra siktede, kan ha havnet der på annet vis.

Finnes ett kontaktpunkt

Siktede har hele veien vært tydelig på at han aldri har truffet Birgitte Tengs, men han har ikke alibi for drapsnatta.

Forsvarer Kristensen er opptatt av å kartlegge eventuelle kontaktpunkter mellom siktede og avdøde.

FORSVARER: Stian Kristensen representerer den siktede mannen. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Blant annet er det en ting forsvarerne har merket seg: En politimann som skal ha håndtert Birgitte Tengs på åstedet etter drapet gjorde et avhør av siktede i en annen straffesak rundt seks uker før dette.

– Mener dere at politimannen kan ha hatt med seg DNA fra siktede?

– Jeg stiller meg spørsmålet, og så er ikke jeg i stand til å konkludere rundt det. Samtidig er dette blant tingene vi ser nærmere på, sier Kristensen.

Han er også opptatt av å kartlegge andre faktorer som kan forklare hvordan DNA-et havnet på strømpebuksa.

OFFER: Birgitte Tengs ble drept like ved sitt hjem på Karmøy i 1995. Foto: TV 2

«Svært lite sannsynlig»

Blant annet lurer forsvareren på hvordan beslagene i saken er blitt sikret, oppbevart og håndtert – for å så tvil om det kan ha blitt utsatt for oversmitte.

– Dette er spørsmål vi stiller oss, sier Kristensen.

Politiet sier imidlertid at de har vurdert risikoen for kontaminering og oversmitte som svært liten.

– Kan dere utelukke det?

– Vi anser det som svært lite sannsynlig, og det er den vurderingen vi gir av dette i dag, sier politiadvokat Soma.

Sporprøven er imidlertid ikke vurdert av mer enn en instans, men Soma sier at det instansen som har vurdert denne, GMI i Innsbruck, har høy kompetanse på området.

Det er ikke kjent når den Rettsmedisinske kommisjon, som kvalitetssikrer sakkyndige uttalelser, skal se på saken.