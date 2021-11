Stjerneprodusent vil gi ut ukjent Avicii-musikk

Den amerikanske musikeren, låtskriveren og produsenten Nile Rodgers (69) har en eventyrlig karriere bak seg. Han har deltatt på mer enn 18.000 låter – med blant andre David Bowie, Lady Gaga, Diana Ross og Madonna – og er grunnlegger av det legendariske 70-tallsbandet Chic, som i 2015 var headliner på Øyafestivalen i Oslo.

I flere år jobbet Rodgers sporadisk med den svenske artisten Tim Bergling, bedre kjent som Avicii, som døde bare 28 år gammel i 2018. I lørdagens Skavlan forteller Rodgers om samarbeidet med superstjernen, og at han har lyst til å gi ut musikken de lagde sammen kort tid før Avicii døde.

Skryter av Avicii

– I loved him, sier Nile Rodgers når Avicii nevnes.

– Han var en naturlig melodikomponist, på tross av at han ikke kunne lese eller skrive musikk. Han hadde en gave.

Rodgers og Avicii møttes første gang i New York i 2012, og ett år senere ga de ut samarbeidslåta «Lay Me Down». De var gode venner som skrev og produserte mye musikk sammen.

– Jeg har sagt mange ganger at hvis du hadde plassert Tim og meg i et rom sammen i én uke, kunne vi ha skrevet hele topp 10-hitlista. Så talentfull var han, forteller Rodgers.

Åpen for å fullføre uutgitt Avicii-musikk

Kort tid før Avicii døde, var de i full gang med å spille inn et helt album sammen. Dødsfallet førte imidlertid til at plateprosjektet ble skrinlagt. Familien til Avicii har til dags dato ikke utgitt musikken, noe Rodgers har full forståelse for.

– Jeg tror grunnen til at de ikke har gitt ut musikken – som jeg respekterer fullt og helt – er fordi Tim var artisten, og noen ganger blir det feil å gi ut musikk som ikke er fullført eller godkjent av artisten.

Rodgers forteller at han er åpen for å fullføre låtene alene, hvis Avicii-familien ønsker det.

– Jeg vet hva Tim tenkte og hvordan han ville ha det, og jeg ville ha mikset platen slik vi planla å gjøre det, sier han og føyer raskt til:

– Men jeg ville aldri ha rørt musikk som jeg ikke er med på!

Auksjonerer bort nesten alt han eier

Rodgers, som anslås å ha en formue på rundt 850 millioner kroner, er i disse dager aktuell med en auksjon hvor han skal selge omtrent 200 gitarer, flere biler og andre verdifulle samleobjekter til inntekt for hans veldedighetsorganisasjon We Are Family.

SELGER «LIVET SITT»: Nile Rodgers skal i desember auksjonere bort hundrevis av gitarer og flere biler til inntekt for veldedighet. Foto: Alison Painter

– For lenge siden bestemte jeg meg for å bli gitarsamler, og før jeg visste ordet av det hadde jeg 200 gitarer. De oppbevares i et lagerrom, og da jeg besøkte rommet for første gang på tre år, gikk det opp for meg at jeg er en hoarder. Jeg tok da avgjørelsen om å selge dem og gi pengene til veldedighetsorganisasjonen min.

Han innrømmer at det har vært utfordrende å skulle selge «hele livet sitt».

– Jeg trodde ikke det skulle være vanskelig, men da jeg så auksjonskatalogen og begynte å mimre om de livsendrende øyeblikkene disse instrumentene har vært med på … Disse gitarene forandret livet mitt, sier han tydelig rørt.

Nile Rodgers-auksjonen finner sted i New York 16. desember 2021.

