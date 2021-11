Dwayne Johnson om Baldwin-tragedien: –Vi skal ikke bruke ekte våpen igjen

Skuespilleren Dwayne Johnson, kjent som «The Rock», har uttalt seg om at produksjonsselskapet hans skal gå bort ifra ekte våpen som rekvisitt.

Under premieren til den nye Netlifx-filmen «Red Notice», kommenterte Johnson den tragiske hendelsen som skjedde under innspillingen av «Rust», der Alec Baldwin avfyrte et skudd og drepte Halyna Hutchins (42).

– Jeg sender varme tanker til familien hennes og alle som jobbet i produksjonen, sier Johnson ifølge Variety.

TAR GREP: Johnson mener det er på tide med en forandring rundt hvordan man bruker våpen under innspilling. Foto: Ian West

Koste hva det koste vil

Skuespilleren vil nå gjøre grep og gå over til falske våpen i hans eget selskap, Seven Bucks Productions.

Fra nå av vil alle nødvendige skyte-effekter bli lagt til i etterproduksjonen, ifølge Johnson.

– Vi bryr oss ikke om hva det vil koste, understreker han.

Nye protokoller

Johnson beskriver tragedien som en kjip oppvekker, ifølge Radio France Internationale.

Våpenet Baldwin fikk utdelt var nemlig markert som trygt og klart til bruk. Derfor vil produksjonsselskapet i tiden fremover innføre nye protokoller og sikkerhetstiltak, i kjølvannet av det som skjedde med Baldwin og Hutchins.

Dette mener han var på tide.

– Det bare suger at det måtte skje på den måten for at vi skulle åpne øynene, påpeker Johnson.