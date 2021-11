Lisas Airbnb-utleie endte i tårer – skrubbet spy og griseri etter kjempefest

Lisa Larsson bor i en 120 kvadrat stor bolig på Kråkerøy i Fredrikstad kommune. Nylig bestemte hun seg for å leie ut det nyoppussede huset gjennom tjenesten Airbnb.

Hun hadde kjøpt inn nye dyner og puter til leietakerne, samt plissegardiner og madrassbeskyttere.

Lisa Larsson og hunden Zina bor i huset på Kråkerøy. Foto: Privat

– Jeg hadde lagt ned mye tid og energi. I forkant hadde jeg tilrettelagt for at det skulle kunne være gjester der. Jeg ville at det skulle føles som et godt hjem å komme til – akkurat som jeg selv føler når jeg leier hos andre, sier hun til TV 2.

På bordet la hun et velkomstskriv, hvor hun blant annet informerte om husregler – og at de gjerne måtte forsyne seg av mat, mot at de ga beskjed.

Saken ble først omtalt i Fredrikstad Blad.

Et godt førsteinntrykk

Det var to unge menn som skulle leie fra fredag til lørdag. Fra lørdag til søndag skulle det komme nye Airbnb-gjester.

– Mannen som booket det første oppholdet hadde mange spørsmål, blant annet hvor jeg oppbevarte vaskeartikler. Han virket ordentlig og jeg fikk et godt inntrykk av ham på meldingene.

Han spør også om de får hele huset for seg selv, noe Larsson svarer «ja» på.

Selv drar hun til hjem Sverige for å feire morens bursdag.

– Jeg har ikke vært hjemme på to år, så jeg hadde sett frem til denne helgen. Vi skulle ha bursdagsselskap.

TV 2 har vært i kontakt med den unge mannen, som vil å være anonym. Han er gjort kjent med at saken publiseres, men ønsker ikke å gi kommentarer.

Urovekkende telefonsamtale

Lørdag formiddag får hun en telefon fra en nabo. Han lurer på hvorfor i all verden hun har hatt en stor fest med ungdommer.

– Han sa det hadde vært mange unge mennesker der, og han trodde de hadde vært minst 30 stykker.

Larsson ringer til en venn og spør om han kan dra hjem til henne for å se til huset. Hun håper han skal rekke å møte på mennene som har leid huset før de sjekker ut.

Men, det vennen hennes møter på, er et tomt hus dekket av oppkast, søl og et salig rot.

– Han sa jeg bare måtte kansellere den nesten bookingen som skulle komme samme dag. «Her er det helt herja. Det ser ikke ut», sa han i telefonen.

Larsson går inn i Airbnb-appen, men ser at mannen som har bodd der har kansellert bookingen. Etter hvert forstår hun at han har blokkert henne. Hun har ingen mulighet til å kontakte ham.

– Jeg gråt og gråt

39-åringens første prioritet er å få meldt ifra til gjestene som snart skulle komme til det nå ubeboelige huset.

– Jeg tok kontakt med Airbnb og han som skulle leie. Han ble selvsagt fortvilet. Jeg prøvde å komme på andre boalternativer til dem, men de fant heldigvis ut av det selv. Så det ordnet seg, og det er jeg veldig glad for.

Larsson, som på dette tidspunktet er i Sverige, har ikke lenger roen til å bli værende. Hun bestemmer seg for å reise tilbake til Norge.

Da hun låser seg inn i huset på Kråkerøy, begynte tårene å trille uhemmet.

Ødelagt skinne i garderobeskapet. Foto: Privat

– Jeg gråt og gråt, og følte meg helt tom innvendig. Jeg har lagt så mye energi og tid på det huset ... at folk kan gjøre noe sånt.

Hun ringer til politiet og spør om råd. De ber Larsson om å dokumentere skadene.

Deretter begynte vaskejobben.

– Jeg skura gulv i seks timer. Jeg la meg først klokken tre på natten, og startet på igjen etter noen timer med søvn. Sofaen var full av alkohol og spy. Absolutt alt i huset var tilgriset, selv gardinene.

– Var det noe som ble stjålet?

– De hadde tømt kjøleskapet og fryseren. Ikke noe var borte, utenom mat, såpe, tannkrem og bind. De har virkelig følt seg som hjemme.

– Alt var grisete. De hadde plukket på alt og flyttet på ting. Jeg tror noen har sittet inni garderobeskapet mitt, for festene på veggen var revet ut og skinnene var bøyd. Det var en juicekartong i skapet, og juice hadde rent nedover på innsiden av skapet. Jeg skjønner ikke hvordan de har fått det til en gang.

60 festdeltakere

I stua sto en lenestol i skinn som Larsson har måttet kaste. Hun vil også kvitte seg med sofaen på sikt.

– Jeg skrubbet og vasket både trekk og puter, men det er ikke noe gøy å tenke på hva som har vært der, så den blir nok byttet ut.

I tillegg var de nyinnkjøpte dynene og putene sorte av møkk.

– Jeg blir så forundret over folk. Selv har jeg planer om å feire 40-årsdagen min her. Men, jeg har tenkt at hvis vi blir over 20 personer så må jeg leie et lokale. Stuen min er på 50 kvadrat.

Det viser seg senere at de unge mennene har klart å presse inn hele 60 personer i Larssons hus.

Etterlyste ungommene

Vel hjemme på Kråkerøy begynner letingen etter mannen som hadde booket oppholdet. Etter at hun publiserer en etterlysning på Facebook, strømmer det inn med meldinger.

– Jeg fikk tilsendt et bilde av en russegjeng. Jeg fikk også bilder fra festen – dette var skjermdumper fra Snapchat. De la jo ut alt på sosiale medier, så det tok ikke lang tid før jeg visste hvem de var.

Bak sofaen var det masse matsøl. Foto: Privat Les mer Stor flekk i sengen. Foto: Privat Les mer Drikke er blitt sprutet på veggene. Les mer Ødelagt skinne i kjøkkenskuff. Les mer Flekk i skinnstol. Denne har Larsson kastet. Les mer Hele gulvet var ifølge Larsson klissete. Les mer Festdeltakerne hadde griset ned trappen ute. Les mer Stor flekk på møbel. Les mer Riper i TV-benk. Les mer

Larsson forstår at mannen har booket huset under falsk navn og bosted. Hun publiserer russebildet på profilen sin, og kort tid senere blir hun kontaktet av ham.

– Han ringte meg og ønsket at jeg skulle fjerne bildet. Han sa de skulle gjøre opp for seg, men at de var redde for ryktet sitt – og foreldrene sine. De spurte også om de kunne komme å vaske etter seg. Jeg var litt usikker på om jeg ville det, så jeg rådførte meg med politiet. De oppfordret meg til å takke «ja» til tilbudet.

Søndag 31. oktober tropper 20 menn i 18-årsalderen opp på trammen til Larsson.

– Det var nok ikke så mange av dem som hadde rørt en mopp eller klut før, så resultatet ble så som så. Men, vi satt oss rundt spisebordet og snakket sammen. De fortalte meg at det hadde vært om lag 60 personer på festen.

SKADER: Larsson har notert ned alt av skader og ting som mangler. Foto: Privat

Ønsker å betale for seg

39-åringen forteller at de fikk en kollektiv tilsnakk, men at det ikke ble noen dårlig stemning. Hun påpeker at hun ikke er ute etter å ta dem.

– Man kan drite seg ut. Alle gjør det i ny og ne, men man må ta ansvar for det. Ungdommene var så opptatt av at jeg ikke skulle si noe til foreldrene, og det er trist, for sånn skal det jo ikke være.

Etter at Larsson gikk ut på Facebook med sin historie, har hun mottatt kommentarer på at hun er dum, naiv – og at hun kan skylde seg selv da hun velger å leie ut til ungdom.

– Jeg synes det er skremmende. Men, jeg har fått mye støtte også.

Samme dag som Larsson snakker med TV 2, hadde hun egentlig en avtalt time hos politiet. Formålet var å anmelde.

– Jeg har vært i kontakt med en advokat, og jeg ble rådet til å avvente med anmeldelse. Nå skal vi heller prøve å løse dette på en enkel og grei måte. De har sagt at de vil gjøre opp for seg. De har påtatt seg skylden.

Hun skal nå få en takst på skadene.

– Ved en anmeldelse hadde dette blitt en veldig stor prosess, og ingen vinner på det. Jeg håper vi kan gjøre dette enkelt og ryddig. At det verken blir mer for dem eller for meg. Jeg har ikke som mål å gjøre dette vanskeligere enn situasjonen allerede er.

Har blitt utestengt fra Airbnb

En talsperson fra Airbnb sier til TV 2 at mannen nå er utestengt, og at de tar lovbrudd svært alvorlig.

– Parten er utestengt fra Airbnb da vi har nulltoleranse for lovbrudd. Vi støtter verten gjennom vår vertsgaranti, og gjesten er nå fjernet fra vår plattform.

– I skrivende stund har vi hatt over én milliard gjesteankomster gjennom Airbnb, og slike nevnte hendelser er av de sjeldne. Teamet vårt står klare for å hjelpe 24 timer i døgnet.

De opplyser samtidig at mer enn 100.000 kontoer har blitt suspendert eller fjernet fra plattformen opp gjennom årene.