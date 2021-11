Klar oppfordring: – Hold deg hjemme!

Direktør i Helsedirektoratet, Bjørn Guldvog, frykter mange velger å ikke holde seg hjemme, til tross for forkjølelsessymptomer.

Ifølge en fersk befolkningsundersøkelse fra Helsedirektoratet velger fire av ti å dra på jobb og skole, selv om de snufser. Det bekymrer helsedirektøren.

– Jeg er bekymret over det. Tidligere under pandemien var ni av ti hjemme når de var syke, sier Guldvog.

Han sier det øker presset på helsetjenestene, og frykter konsekvensen av at folk drar hjemmefra med sykdom kan være at smitten spres raskere i befolkningen.

– Da kan vi få flere på sykehusene med alvorlig sykdom. Det ønsker vi å unngå.

Akkurat hvor syk man må være er en vanskelig grense å trekke, men de fleste vet når er syke med luftveissykdom, mener Guldvog.

– Hold deg hjemme

Han peker på smerter i halsen, feber, snørrete nese og andre luftveissymptomer som grunner til å holde seg hjemme.

– Når du begynner å få mindre symptomer og ikke lenger har en produktiv hoste er det mulig å gå tilbake på jobb og skole, sier helsedirektøren.

Han har en klar oppfordring til alle som opplever luftveissymtpomer.

KLART RÅD: Helsedirektoratets direktør, Bjørn Guldvog, sier man bør holde seg hjemme om man opplever forkjølelsessymptomer. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Det klare rådet nå gjennom vinteren er å holde deg hjemme når du er syk med luftveissykdom.

Ønsker tettere dialog

Guldvog sier Helsedirektoratet ønsker en tettere dialog med arbeidsgiverne, men at de allerede har god dialog med flere av arbeidslivets organisasjoner.

– Ingen er tjent med at mange går på jobb med sykdom. Vi gir løpende råd og anbefalinger om de faktorene som hindrer at befolkningen er hjemme når de er syke.

Hva gjelder skoleelever som drar på skolen med forkjølelsessymptomer i frykt for å overstige fraværsgrensen, er det ikke Helsedirektoratet som avgjør reglene. Guldvog påpeker at Kunnskapsdepartementet treffer beslutninger når det gjelder fraværsgrensen i skolen, men at de gir råd og anbefalinger.

– Kan bli en tøff vinter

Sammen med Folkehelseinstituttet jobber Helsedirektoratet med tiltakspakker for å raskt få kontroll på steder med oppblomstring av smitte. Men det er ikke bare koronaviruset som skaper hodebry den kommende tiden.

– Det kan bli en ganske tøff høst og vinter med mye luftveissmitte. Ikke bare covid, men også RS-virus og etter hvert influensa-virus også. Derfor er det viktig å få en rimelig kontroll på spredningen av covid-viruset, sier Guldvog.

Han påpeker at det er mulig at det skal mindre til for at vi blir forkjølet og får infeksjonssykdommer i år. Det kan øke den totale belastningen, dersom mange blir veldig syke samtidig.

– Det kan binde opp mye ressurser i helsetjenestene, både i kommunene og på sykehusene, som kan gjøre at vi ikke klarer å yte den beste behandlingen for pasientene våre.