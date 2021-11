Freser etter uttalelse – NFF-topp oppgitt

– Hvert eneste sekund som går uten en løsning, er både NFFs ansvar og NFFs problem.

Ordene tilhører Klanens talsmann Erling Rostvåg i forkant av rivaloppgjøret mellom Lillestrøm og Vålerenga søndag.

Pyrodebatten tok for alvor fyr igjen da Lillestrøm ble tildelt en bot på 85 000 kroner for bruk av pyroteknikk under kampen mot Bodø/Glimt tidligere i sesongen, men konflikten mellom norske fotballsupportere og Norges Fotballforbund har vart i årevis.

Sist eliteserierunde ble dette «flammehavet» på Intility Stadion under Vålerenga-Brann det siste skuddet i rekken av flere pyro-aksjoner på norske fotballtribuner denne høsten:

Norske tilstander akkurat slik vi liker det mellom Vålerenga og Brann🔥 pic.twitter.com/mGHTiiRQrN — Stian André de Wahl (@StianWahl) October 31, 2021

– Faren stor for skader

På en pressekonferanse tidligere i uken uttalte Bjerketvedt bekymring for hva som vil skje om de store pyro-aksjonene fortsetter:

– Hvis det fortsetter med pyro på dette nivået, så er faren stor for at det kan skje en stor skade, og da blir det strengere håndtert og vi kan risikere at det blir et forbud, sa Bjerketvedt.

Det er denne uttalelsen som har vakt harme i norske supportermiljøer.

– Jeg har snakket med mange supporterledere, og alle internt i supportermiljøene opplevde det der som en trussel fra NFF, sier Erling Rostvåg, talsmann i Klanen.

– Hvordan da?

– Det føles ut som han sier at «om dere ikke skjerper dere nå, så gidder vi ikke holde det vi har lovet.»

Rostvåg forteller han er med i en gruppechat med de fleste supporterlederne i Eliteserien.

NFF-TOPP: Pål Bjerketvedt får kritikk for sitt utsagn tidligere i uken. Selv er han tydelig på at forbundet og supporterne er på samme lag. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

– Det er et krav som var helt legitimt av ham å stille for ti år siden. Men ikke etter de tillitsbruddene NFF står for. Vi ikke kan stole på at vi får kake, selv om vi skjerper oss. Jeg kan ikke gå ut til supporterne med integriteten i behold, og si at «hey, hey, nå må vi roe oss, så får vi det som vi vil». For jeg vet ikke om det er sant, sier Rostvåg, før han fortsetter:

– Det er hoderystende. Han kan true så mye han vil, men det endrer ingenting. Det er synd at de legger seg på den linjen istedenfor å bruke kreftene på å faktisk finne den løsningen de har lovet oss i to år.

– En helt urimelig reaksjon

Bjerketvedt har flere ganger uttrykt et ønske om å komme supporterne i møte med et et nytt regelverk om bruk av pyroteknikk på norske tribuner.

– Dette er en helt urimelig reaksjon på hva jeg har uttalt. Frykten for strengere reaksjoner henspiller på at myndighetene (politi, brann) kan finne på å stramme til, ikke fotballen. Jeg har tvert imot sagt i en rekke intervjuer, også i TV 2, at NFF og jeg støtter en liberalisering av pyrobruk i tråd med det NFF, klubbene og supporterne (NSA) felles har beskrevet, blant annet i et brev til DSB, svarer Bjerketvedt på Rostvågs uttalelser.

OMSTRIDT: Debatten rundt pyroteknikk på norske fotballtribuner har vært betent i mange år. Nå jobber partene for å finne en løsning. Foto: Fredrik Hagen / NTB

– Vi jobber i disse dager godt med klubbene om å legge lista der vi ønsker å legge den. Jeg har også sagt at dagens sanksjonssystem må revideres. Det fører ingen vei å tviholde på NFF og meg som en fiende i dette temaet. Vi er faktisk på samme linje om hvordan reglementet bør være, fortsetter Bjerketvedt.

Nytt møte i november

Generalsekretæren har overfor TV 2 tidligere uttrykt frustrasjon over mangel på framgang i prosessen.

Dialoggruppen som ble satt sammen for to år siden bestående av utvalgte klubber, NTF (Norsk Toppfotball) og fotballforbundet har utarbeidet et forslag til et nytt regelverk, som baseres på lokal godkjenning fra brann- og redningsmyndigheter og politiet.

Forslaget om det nye regelverket som åpner for mer blussing ble sendt på høring til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i juni, men NFF har fortsatt ikke fått et svar.

– Vi har ikke fått svar på vårt brev til DFS, men vi fikk i går en invitasjon til et møte i DSB senere i november. Der møter fotballforbundet og Norsk Toppfotball sammen, utdyper NFF-toppen.

På spørsmål om hvorfor NFF har fortsatt med å utstede bøter når de ønsker å endre regelverket, har Bjerketvedt pekt på at forbundets doms- og sanksjonsutvalg er et fritt og uavhengig organ som til enhver tid plikter å følge gjeldende regelverk.

– Blir en fantastisk ramme

Selv om supporterne ikke ønsker å røpe planene før helgens utsolgte derby mellom Lillestrøm og Vålerenga, ville nok oddsen vært lav om man kunne satt penger på enda mer pyro søndag kveld.

Ikke siden cup-semien mot nettopp «Enga» i 2005 har Åråsen vært utsolgt.

21. SEPTEMBER 2005: .. Er datoen sist Åråsen var utsolgt. Også det mot Vålerenga - i semifinalen av cupen. Foto: Erlend Aas / NTB

– Det blir fulle tribuner, og med det som grunnlag så blir det show, lyder lovnaden til Tony Johansen, leder i Kanarifuglene.

– Det blir en fantastisk ramme, en fantastisk setting - med et fantastisk trøkk, følger Rostvåg fra Klanen opp.

Sist gang lagene møttes på Åråsen var i 2019. Den gang ble rivaloppgjøret stoppet to ganger på grunn av uro på tribunene – blant annet som følge av at bluss og fyrverkeri ble kastet inn på gressteppet.

Både spillere, supportere og klubbene var den gang enige om at rammen rundt kampen var positiv, men at noen supporteres handlinger var i meste laget.

Ber supporterne følge regelverket

Rune Pedersen, seksjonsleder for turnering- og arrangement i NFF, melder at forbundet har hatt møter med klubbene for å sørge for at 2019-scenarioet ikke gjentar seg.

– Vi har sett at det har vært en del pyro på andre kamper nå i høst. Politiet er varslet og vi føler vi har gjort de forberedelsene vi kan gjøre.

Han ber supporterne forholde seg til gjeldende rammer og tillatelser.

BRENNHET: Landslagsklare Thomas Lehne Olsen etter en brent sjanse sist gang lagene møtes på Åråsen. . Foto: Terje Bendiksby / NTB

– Det er retningslinjer for hvordan pyro er tillatt. Hva som skjer på de ulike arenaene kan man ikke helt gardere seg for. Det er umulig. Men vi håper at klubbene, supportergruppene og alle andre som skal være involvert, kjenner på et ansvar for at dette skal gå bra.

– Så håper vi at også supporterne ønsker en god kamp i trygge omgivelser, og at vi ikke får tilstander som vi hadde sist.

Rostvåg reagerer slik på Pedersens uttalelse:

– Da håper jeg de vet hva de skal fokusere på, sier Klanen-talsmannen, som videre peker på at det var et fåtall som skapte problemer for to år siden.

– Hvis NFF tror det hjelper å dobbeltsjekke folk i døren etter bluss, og at det er vil være med på å dra stemningen i den retningen de liker, så tar de feil. Det kommer til å fungere mot sin hensikt.

Lillestrøm - Vålerenga har avspark kl. 19:00 søndag.