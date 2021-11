Ser du forskjellen på bacon og facon?

MÜNSTER/DÜSSELDORF, TYSKLAND (TV 2): Maten vi spiser står for store klimagassutslipp. I Tyskland velger stadig flere bort bratwurst og schnitzel til fordel for grønnere og mer klimavennlige alternativer.

Det er hektisk aktivitet inne på kjøkkenet til nystartede Novel Vegan Craft i den tyske byen Münster.

Kai Dobbertin og kollegene finner frem boller og kar. Med hårfin presisjon måler de opp ingredienser. Hvetegluten. Sitronfiber. Litt salt og rapsolje.

Dobbertin bærer en stor blokk med løkmasse og skjærer av en liten firkant.

– Vi prøver å bruke ingredienser alle har hjemme på kjøkkenet sitt. Det er ikke sånn at vi driver og jobber med magisk pulver eller noe sånt, forklarer han.

På matlaboratoriet til Novel Vegan Craft jobber de med å utvikle plantebaserte alternativer til kjøtt. Foto: Elias Engevik/TV 2

Plantebasert kost

Han og kollegene er i gang med å bake bacon. Ja, du leste riktig. Dette skal nemlig bli vegansk bacon.

– Vi bruker de samme ingrediensene som et bakeri ville gjort, men maskineriet er fra kjøttindustrien, forklarer Dobbertin, mens en kollega blander alt sammen oppi en kvern.

– Vi kombinerer det beste fra to verdener for å skape en ny.

PLANTEBASERT: Det er økende etterspørsel etter plantebaserte alternativert til kjøtt i Tyskland. Foto: Elias Engevik/TV 2

Novel Vegan Craft så dagens lys i januar i år, og jobber for å utvikle nye plantebaserte alternativer til kjøtt. Etterspørselen etter slike produkter er økende i Tyskland.

– Ja, folk vil ha det. Vi ser det konsumeres mindre kjøtt, samtidig som det er stadig større marked for plantebaserte alternativer. Jeg antar det er fordi folk ønsker å gjøre noe for planeten, sier Dobbertin.

Grønn bølge

For i landet som er kjent for wurst og schnitzel, velger stadig flere grønnere alternativer. Ifølge Statista er det 7,5 millioner vegetarianere i Tyskland, det er den høyeste andelen i Europa. Og antallet vokser år for år.

I en undersøkelse publisert i tidsskriftet Foods i fjor, svarte over 40 prosent av de spurte at de bevisst har kuttet ned på kjøttet, blant annet for å hjelpe klimaet.

KLASSIKER: Currywurst er noe mange forbinder med Tyskland. Men nå velger stadig flere tyskere grønnere alternativer. Foto: Hannibal Hanschke

Valerie Spranger, som TV 2 treffer på gata i Düsseldorf, er blant dem.

– Jeg spiser kanskje kjøtt en gang i uka nå. Jeg elsker kjøtt, men spiser mindre av det fordi det ikke er bra for planeten vår å spise så mye kjøtt, sier Spranger.

– Særlig i de store byene er det en ny bølge, der vi ikke spiser så mye kjøtt. Vi prøver å overbevise andre om å spise mindre kjøtt. Jeg syns det er veldig viktig.

Tyskland er også ledende når det kommer til utvikling av nye kjøttfrie produkter, og på verdensbasis kom 15 prosent av alle slike produkter fra Tyskland i 2017/18.

KLIMAVERSTING: Kjøttindustrien står for store klimagassutslipp. Foto: Justin Sullivan

Kjøttindustrien er klimaversting

Dobbertin tror folk begynner å få en helt annen bevissthet om hvilke innvirkning maten vi spiser, har på klimaet.

– Folk tar et skritt tilbake og spør seg: «Hvordan blir dyrene behandlet og hvordan påvirker det miljøet?»

– Folk begynner å få en forståelse for hvordan mat produseres og hvilken innvirkning det har på samfunnet vårt og miljøet, mener han.

I panna freser det skiver med plantebasert bacon. Det lukter unektelig bacon.

BACON: Kai Dobbertin mener det er viktig at de kjøttfrie alternativene ligner det vi er vant til. Foto: Elias Engevik/TV 2

– Hvorfor må det se ut som kjøtt?

– Jeg tror kundene ønsker det de er vant med. Når de går på supermarkedet, så bestemmer de seg for hva de vil ha utfra hva de er vant til, sier Dobbertin

– Hvis de ser noe som ser ut som bacon tenker de: «Å, det er bacon - bare plantebasert!» Det gjør det første skrittet til å velge noe nytt mye lettere.

Å spise mer plantebasert kost kan hjelpe i kampen mot klimaendringene, ifølge FNs klimapanel. Husdyrproduksjon står for 14,5 prosent av verdens totale klimagassutslipp, ifølge FN. Drøvtyggere som storfe og sau har høyest utslipp.

Dobbertin mener vi må spise mer plantebasert kost om vi skal greie å løse klimakrisen, og få ned utslippene våre.

– Det ville vært bra for planeten og bra for helsa vår. I tillegg smaker det godt, så man får hele pakka, sier han.

Og når det gjelder spørsmålet i starten av denne saken, gjettet dere hvilke av baconstripene som er kjøtt og hvem som er plantebasert?

(Det plantebaserte er til venstre.)