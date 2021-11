Pappa Haaland takker sønnen i TV 2-intervju: – Vi har fått oppleve mye

Han har stort sett holdt lav profil og avslått de fleste forespørsler om intervju under Erling Braut Haalands rakettreise til toppen av internasjonal fotball.

Alfie Haaland, sjefen for teamet som er bygget rundt 21-åringen, foretrekker å la sønnens prestasjoner tale for seg.

Men i forbindelse med et Dortmund-besøk, mellom en sponsormiddag og Champions League-kampen mot Ajax onsdag kveld, stilte den tidligere Leeds- og Manchester City-spilleren opp til intervju med TV 2.

– Det har vært fint, selvfølgelig. Vi har fått oppleve mye, vi også, familien generelt rundt ham, sier han og retter en takk til sønnen for eventyret som har utspilt seg siden overgangen fra Molde til Salzburg i 2019.

Det har blitt surrealistiske 111 scoringer for klubb- og landslag siden utenlandskarrieren skjøt fart i Østerrike.

– Vi må bare takke ham for det, at vi har fått noen veldig fine stunder rundt ham. Det er fint å se at han klarer å leve ut litt av drømmen, det er selvfølgelig kjempefint, smiler Alfie Haaland.

– For en spiller fra Norge og lille Bryne …

I tillegg til titlene på klubblagene (seriemester i Østerrike, cupmester i Tyskland og Østerrike), har det også blitt noen individuelle utmerkelser:

Golden Boy-trofeet for verdens beste fotballspiller under 21 år ble feiret med familien i desember i fjor. I år har det fått selskap av toppscorertittelen i Champions League, prisen for Bundesligas beste spiller – og senest nominasjonen til selveste Ballon d'Or.

I forbindelse med nominasjonen la Alfie Haaland ut et barndomsbilde av sønnen med trofé i hånden og medalje rundt halsen fra danske Skaw Cup i Danmark med Bryne FK.

«Følg drømmene dine (og tren hardt). Bra jobbet, Erling», skrev han på Twitter.

– Du blir selvfølgelig stolt, sier Alfie Haaland om Ballon d'Or-nominasjonen.

Prisen skal deles ut under en luksuriøs galla på Châtelet-teateret i Paris den 29. november. Robert Lewandowski, Lionel Messi, Karim Benzema og Mohamed Salah er blant favorittene til å stikke av med prisen.

Erling Braut Haaland er den nest yngste av de 30 nominerte. Barcelona-sensasjonen Pedri (18) er yngst.

– Nå er det spesielt med sånne individuelle priser i en lagsport. Du vil vinne seriemesterskap, Champions League, cupmesterskap og sånne ting. For en spiss er mål og litt sånne ting noe som teller litt ekstra, sier Alfie Haaland, som likevel innrømmer:

– Det er klart at for en spiller fra Norge og lille Bryne så er det selvfølgelig spesielt å bli nominert til en sånn prestisjefull kåring. Det er det jo, det må jeg si.

GODT HUMØR: Alfie Haaland etter intervjuet med TV 2. Foto: Daniel Sannum Lauten

– Jeg er glad vi ikke spiller på denne tiden

I tillegg til scoringene kjennetegnes Haaland ved sitt ekstreme fokus på detaljer, enten det handler om kosthold, egentrening, restitusjon, meditasjon, regler for bruk av skjermer og internett, eller søvn.

Ingenting overlates til tilfeldighetene i Haalands liv, en mentalitet og tilnærming som flere andre norske utenlandsproffer forteller å ha latt seg inspirere av.

Erling Braut Haaland fortalte selv i sommer at han har skjerpet fokus på «rett måte å trene på for kroppen min» og å «spise de rette tingene på rett tid».

– Jeg er glad vi ikke spiller på denne tiden nå. Vi var nok mer «go with the flow», ler Alfie Haaland.

– Jeg ser spesielt at jeg tror de har lært mye av individuelle idretter, som med Ole Einar Bjørndalen, hvor dedikert han var under sin tid, og Bjørn Dæhlie som vi husker. Det er veldig detaljorientert. Det handler om å prøve å ligge litt i forkant av de andre, forklarer han og utdyper:

– Så er det både at du er best mulig forberedt selv, og så skal laget fungere rundt deg. Du må fungere sammen med dem. Det er litt mer komplisert enn en individuell utøver.

– Du var som sagt proff i en annen tid. Er det noen av Erlings vaner som har overrasket deg?

– Vi var proffe i den tiden vi var i, men jeg ser det har skjedd ting på 20 år, det er ikke tvil om det. De er proffe. De står på. Det er andre ting som påvirker enda mer nå. Sosiale medier, og medier som er mer på. Du må oppføre deg fint, sier Alfie Haaland.

Taus om Team Haaland

Det er utviklet et velsmurt maskineri rundt Borussia Dortmunds stjernespiss for at han skal kunne leve det optimale liv. Fra før er det kjent at Alfie Haaland får bistand av superagent Mino Raiola. I det daglige får 21-åringen også hjelp av den nære familievennen Ivar Eggja, som han kaller «onkel Ivar».

AGENT: Erling Braut Haaland har kalt Mino Raiola for «verdens beste agent». Foto: Livemedia/reporter Torino / Ipa

Erling Braut Haaland har også fortalt at han har begynt å trene jevnlig med en personlig trener over Zoom eller FaceTime.

Men faren holder kortene tett til brystet på spørsmål om hvem som har hvilke roller i Team Haaland.

– Det er Erling som gjør jobben, og så er vi noen rundt som prøver å sørge for at han kan konsentrere seg akkurat om å spille fotball og å ha det gøy med det, nøyer han seg med å si.

– Det skrives mye om Erling og dere rundt ham i medier verden over. Hva mener du er den største misoppfatningen av ham og dere?

– Det vet jeg ikke. Jeg tenker ikke så mye på det. Vi prøver å gjøre tingene på vår måte, best mulig, for at han skal lykkes best mulig og være en god lagspiller og en fin person. Hva folk synes om oss … Det vil helt sikkert være ulike oppfatninger av det vi gjør, så vi bryr oss ikke så mye om det, men vi prøver å gjøre det sånn som vi tror er best, sier Alfie Haaland.

Slik svarer han om fremtiden

Spekulasjonene vil neppe avta frem mot sommeren, da de fleste forventer at den voldsomt ettertraktede unggutten vil skifte beite.

Men pappa Haaland har ingen intensjoner om å kaste bensin på bålet. På spørsmål om hva som er viktigst når sønnen skal ta et valg om hva som blir hans neste klubb, svarer han:

– Det får vi nå se. Du ser bak her, det flotte stadionet her, nå er det 67.000 i dag, det er normalt 82.000. Han er i en fantastisk klubb, så får vi ta de tingene etter hvert.

Det er ikke bare valget om klubb som står på planen de neste månedene. Det samme gjør valget av utstyrsleverandør. Haalands nåværende avtale med Nike er utgående, og det er naturligvis hard kamp blant gigantene om å sikre seg målmaskinen som frontfigur.

– Det er en del rundt det å være fotballspiller, selvfølgelig. Han er i noen gode sko akkurat nå. Det er ikke noe vi bruker så veldig mye energi på, svarer Alfie Haaland.

KAN FÅ NYE SKO: Erling Braut Haaland har for øyeblikket en utstyrsavtale med Nike, men den er i ferd med å utløpe. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

48-åringen tar seg ikke bare av sønnens fotballkarriere. Han driver også agentvirksomhet med andre norske talenter.

– Jeg prøver å hjelpe de som ønsker litt hjelp fra meg, og bruke litt av erfaringen min inn mot unge talenter både i kontraktssituasjoner og eventuelt overganger til nye klubber. Jeg bruker mest tid rundt Erling, men håper jeg kan gi en god hjelp til de andre som måtte ønske det også, sier han.

Erling Braut Haaland er for øyeblikket ute med en hofteskade. Ifølge faren er det en bonus hvis han rekker å være tilbake på banen for Borussia Dortmund før jul.

I så fall avslutter den tidligere Bryne- og Molde-spissen året 2021 med vanvittige 43 mål og 10 målgivende pasninger – uttelling som kun Robert Lewandowski og Lionel Messi overgår i dette kalenderåret.