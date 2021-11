Søndag går Mads' største drøm i oppfyllelse: – Betyr alt

Erkerivalene Lillestrøm og Vålerenga barker sammen på et utsolgt Åråsen i kveld. For Mads Hedenstad Christiansen (21) blir det ekstra spesielt.

7 VS 21: Mads Hedenstad Christiansen har fulgt Lillestrøm hele livet. 14 år etter sin første Lillestrøm-kamp som supporter er han blitt et udiskutabelt førstevalg som keeper for klubben i sitt hjerte. Foto: Privat / NTB

17. juni 2007:

Seks år gamle Mads har tross sin unge alder allerede vært fast inventar på Lillestrøms hjemmekamper sammen med faren i flere sesonger, men nå ser han heltene sine mot Vålerenga for første gang. Erkerivalene fra Oslo.

Morten Berres scoring for de kongeblå fra hovedstaden etter 18 minutter blir kampens eneste.

Mads går slukøret hjem. Men oppgjøret tenner en drøm i ham.



Han gir seg selv en lovnad.

Én dag skal han selv spille for Lillestrøm mot Vålerenga. Foran et fullsatt Åråsen.

FIRST ONE: Morten Berre setter inn matchvinner-scoringen på Åråsen i 2007. Tapet ble Hedenstad Christiansens første derby som supporter. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Alltid gått på Åråsen

7. november 2021:

14 år etter blir drømmen en realitet.

– Jeg gleder meg mye. Det blir stort. Jeg har vært med på mange «derbyer» mot Vålerenga på Åråsen som supporter, men det blir stort å endelig å spille selv, sier Lillestrøms unge sisteskanse til TV 2.

Lillestrøms lekegrind er utsolgt for første gang siden 2005 - samme år som den gang fem år gamle Mads besøkte «Fuglas» hjemmebane for aller første gang.

Det skulle bli starten på en livslang kjærlighet.

– Det var pappa som dro meg med på stadion. Meg, pappa, kompisen min og faren hans igjen. Det har liksom vært vi som har dratt på Åråsen i alle år - også på de bortekampene som var i nærheten. Vi har alltid gått på Åråsen, forklarer 21-åringen fra Fet, før han legger til:

– Lillestrøm betyr alt!

BESTEKOMPISEN: Mads (t.h, med caps) gikk «aldri aleine til Åråsen». Her sammen med Stian Kristiansen, som var hans faste følgesvenn på kamp. Foto: Privat

På bortefeltet som spiller

Det blitt uttalige kamper på eget og fremmed gress for klubben i sitt hjerte.

Senest i 2018 var han blant de tilreisende LSK-supporterne på bortefeltet i Drammen i semifinalen av cupen - selv om han var et fullverdig medlem av kanari-stallen.

– Det er fortsatt fint å se opp på kompisene mine på kanarifeltet, humrer han.

Debuten kom i fjorårets sesongåpning mot Grorud - Lillestrøms første år på nivå to på 45 år. Vålerenga-kampen søndag blir også hans 45. kamp som LSK-keeper siden den gang.

– Har du erobret keeperplassen fortere enn du turte å håpe på selv?

– Ja, det kan du si. Jeg hadde jo hele tiden en drøm - helt fra jeg startet å trene med A-laget - om å bli fast keeper på A-laget. Jeg er glad for at jeg fikk muligheten i Obos-ligaen, og tror det var godt for mange unggutter i klubben å få mulighetene i Obos. Vi fikk spilt på oss masse selvtillit, forklarer Christiansen.

3. JULI 2020: Christiansens debut for Lillestrøm. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Vurderte framtiden

Men situasjonen kunne fort vært annerledes. Da klubben hentet Molde-keeperen Álex Craninx på lån i vinter foran comebacket i Eliteserien, måtte Christiansen vurdere framtiden sin.

Unggutten bestemte seg først for å avslå klubbens kontraktstilbud.

– Da de hentet inn Álex Craninx på lån, var spørsmålet om jeg kom til å få spilletid, eller om han skulle få spille alt, forklarer han.

– Så la vi det litt på is, og ventet litt - før vi ble enige om ny kontrakt. Det er jeg veldig glad for i dag, fortsetter Christiansen.

Med god grunn - for Lillestrøms comeback i Eliteserien har vært en ubetinget suksess. Med fem runder igjen å spille kjemper Geir Bakkes mannskap om medalje.

På sensommeren i fjor lå samme gjeng på 10. plass i Obos-ligaen.

– Det er sykt. Når vi lå på 10.-plass i fjor tenkte vi ikke på opprykk engang, innleder han.

Han tenker seg litt om, før han fortsetter:

– Før årets sesong hadde vi fokus på utvikling og å holde oss i Eliteserien. Det var målet, så har det gått over all forventning. Vi har spilt med selvtillit og fått inn noen bra typer i Gjermund Åsen og Pål André Helland, som har hevet listet på både treningskvalitet og mentalitet i laget. Det har gjort at mange unggutter har tatt steget til å bli vinnere, istedenfor for å være middelhavsfarere - eller kjempe i nedrykksstriden.

RBK-eufori: – En barndomsdrøm

EN GANG SUPPORTER - ALLT....: Christiansen med megafonen tok på seg rollen som forsanger sammen med kanarifansen etter seieren mot Rosenborg sist runde. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Et foreløpig høydepunkt var borteseieren mot Rosenborg på Lerkendal sist rundt. Rett etter kampslutt spurtet 21-åringen mot bortefeltet for å feire med de tilreisende.

Ren eufori, forklarer han.

– Man mister det litt der. Det var en barndomsdrøm som gikk i oppfyllelse. Jeg har sett Lillestrøm gå på så mange knepne tap. Det å endelig være med å vinne på Lerkendal for første gang siden 2005... Det er ganske stort for en som er så glad i klubben. Det var rett og slett bare følelsene som tok overhånd, og jeg bare måtte bort til svingen å feire med fansen, sier keeperen.

Søndag håper han å dele lignende scener foran heltente hjemmefans. Gjerne i en eim av pyro.

– Man får en helt annen tenning. Adrenalinet pumper. Man trenger ikke å gires opp, man vil heller gires ned. Fordi fansen og rammen rundt gjør man veldig giret på å gjøre det bra og vinne. Man får lyst til yte det lille ekstra, forklarer Lillestrøm-supporteren entusiastisk, før han avslutter:

– Det kommer til å bli helt sinnssyk stemning!