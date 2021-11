Utøvere som vil gjøre menneskerettighetsmarkeringer på seierspallen i Beijing heies frem. Samtidig brukes norsk idrett aktivt som et verktøy for å forbedre Norges forhold til Kina. Norge er i ferd med å bli olympiske mestere i dobbeltkommunikasjon.

Det stilles stadig tydeligere krav om at idrettsutøvere skal ha et bevisst forhold til hva det vil si å delta i et OL arrangert av et autoritært regime med utallige menneskerettighetsbrudd på samvittigheten. Kinas sportsvasking har tidligere havnet litt i skyggen av Qatar-VM, men nå kommer debatten for fullt.

Den siste uka har både Kjetil Jansrud, Tiril Eckhoff og Marte Olsbu Røiseland sagt at de er åpne for å komme med markeringer i forbindelse med OL i Beijing. Johannes Høsflot Klæbo har også tidligere markert seg i debatten og etterlyst en felles linje fra sitt forbund inn mot Beijing-OL.

Kinas menneskerettighetsbrudd er allment kjent og godt dokumentert. Mange hadde håpet at sommer-OL i 2008 skulle bidra til å dytte Kina i riktig retning. I stedet skjedde det motsatte. Menneskerettighetssituasjonen er verre i dag enn den var i 2008.

TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Kina bedriver blant annet storstilt overvåkning og sensur av egen befolkning. Få land kontrollerer befolkningen sin så effektivt og så beinhardt som Kina. Ytringsfriheten er under konstant press og kritiske journalister og menneskerettighetsforkjempere fengsles i store antall.

Over en million medlemmer av etniske minoriteter er plassert i interneringsleire. Rapportene fra disse leirene er dypt alvorlige. Forholdene er grusomme, og det rapporteres om utstrakt bruk av tvangsarbeid, overgrep og tortur.

Samtidig som norske idrettsutøvere prøver å finne ut hvordan de skal manøvrere i et landskap der OL-drømmen utspiller seg med grove menneskerettighetsbrudd som en del av bakteppet, har norsk idrett fortsatt et forpliktende samarbeid med Kina.

I februar i fjor avslørte TV 2 hvordan norsk idrett har blitt brukt som et verktøy for å bedre det turbulente forholdet mellom Norge og Kina. Norsk idrett ble utnyttet både av norske og kinesiske myndigheter. Norske myndigheters mål var å reparere forholdet til stormakten i øst. Norges kompetanse på vinteridrett skulle brukes som en gulrot for å lokke Kina tilbake til forhandlingsbordet.

Fra Kinas side var målet klart. De ønsket seg suksess i OL på hjemmebane, men er på ingen måte noen stormakt i vinter-OL. For et land som ønsker å bruke OL som en propagandafest, vil det ta seg dårlig ut med utøvere som er helt sjanseløse i løypene og i hoppbakken.

Den kontroversielle idrettsavtalen strekker seg til april 2022. Det vil si at den fortsatt gjelder når OL-flammen tennes i Beijing til vinteren.

Hvor troverdig vil norske utøveres markeringer fremstå når Norge samtidig har en avtale med Kina som blant annet sier at “partene skal oppfordre sitt land til å delta i internasjonale idrettskonkurranser som avholdes i deres respektive land”? Hvor troverdig er Norges kamp mot sportsvasking når vi vet at norske tippemidler ble brukt til å skape kinesiske medaljevinnere i Beijing-OL?

Både Kjetil Jansrud og Johannes Høsflot Klæbo har etterlyst idrettens ledere i Kina-debatten. De har et godt poeng. Det bør ikke være opp til hver enkelt utøver å avgjøre hvordan de skal forholde seg til en idrettsverden der storpolitikk plutselig har blitt høyaktuelt.

I så måte der det interessant at det ekstraordinære idrettstinget i høst gikk inn for at idrettsutøvere skal kunne markere standpunkter på seierspallen. Det er et brudd på regel 50 i IOC-charteret, som sier at det ikke er tillatt med politiske markeringer. På idrettstinget argumenterte både fotballpresidenten og skipresidenten for å tillate denne typen markeringer. Det er et tydelig tegn i tiden, og kanskje også et tegn på at idrettens ledere er villig til å ta et større ansvar på denne fronten. Men idrettspresident Berit Kjøll er fortsatt vag når hun blir utfordret på Kina-samarbeidet.

Det var ikke idretten selv som ønsket et samarbeid med Kina. De ba aldri om å bli brukt som et verktøy i Kinas sportsvasking. Realiteten er likevel at denne avtalen svekker Norges troverdighet i kritikken av Beijing-OL. Det er en dobbeltkommunikasjon som er umulig å snakke seg vekk fra.