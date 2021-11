Jubler for milliarder til dette klimatiltaket

– Dette er en gladnyhet, ier utviklingsminister Anne Beate Tvinnereim (Sp) til TV 2.

For etter at Japan har lagt nye 10 milliarder dollar på bordet ser det ut til at det nå er garantert at det skal overføres 100 milliarder dollar til utsatte land hvert år, fra og med 2023.

– Vi har tall som viser at vi kommer til å nå målet om 100 milliarder US dollars i klimafinansiering i 2023. Det har vært etterspurt av utviklingslandene, og det har vært et av deres store ankerpunkter mot den vestlige verden, sier hun.

Men selv om pengene er på plass betyr ikke det at dette punktet kan kvitteres ut. For pengene skulle ha vært på plass allerede fra 2020, og det foregår fremdeles diskusjoner om hva pengene skal brukes til.

Hittil har 20 prosent av midlene gått til klimatilpasning, resten har gått til å redusere utslippene. De fattigere landene vil øke denne prosenten. De vil egentlig at halvparten av pengene skal brukes til klimatilpasning, som flomsikring, diker, utbedring av veier og infrastruktur osv.

Men dette senker ikke nødvendigvis utslippene, og derfor er det mange land som mener at utslippsreduserende tiltak er viktigere. Dette blir det tautrekning om den siste uka av forhandlingene.

Norge dobler bistanden

Norge øker sine utbetalinger fra 7 til 14 milliarder kroner fram til 2026. Og vi mener at en tredjedel av dette skal kunne brukes til klimatilpasning, sier Tvinnereim.

– Vi trenger fortsatt flere midler, men nå kommer vi til å innfri på det internasjonale løftet i 2023. Det skaper en bedre dynamikk her i klimaforhandlingene fordi utviklingslandene ser at mange rike land nå har skjønt alvoret og det leveres, sier hun.

Klimafinansieringen har vært et av de vanskeligste punktene under forhandlingene denne uka i Glasgow. Men de rike landene har nå forpliktet seg og kilder i forhandlingene sier til TV2 at de kan nå 100 milliarder dollar allerede til neste år. Men her gjenstår det ytterligere diskusjoner.

Og fremdeles foregå det forhandlinger om utslippskutt og regler for hvordan Paris-avtalen skal gjennomføres. Forhandlingene er derfor langt fra over. De skal egentlig være ferdige fredag 12. november, men den norske forhandlingslederen Henrik Eriksen tviler på at de vil rekke det.

– Det vanlige er at vi holder på utover fredagen. Og jeg regner med at vi ikke blir ferdige før lørdag 13 november, sier han til TV 2.