Storbritannia godkjenner korona-medisin

Saken oppdateres.

– Storbritannia har gitt en betinget autorisasjon til Mercks antivirale medisin mot koronavirus, den første pillen som har vist seg å lykkes med å behandle COVID-19, skriver nyhetsbyrået AP.

Det er fortsatt ikke kjent når pillen vil være tilgjengelig.

Pillen er ment for voksne over 18 år som har testet positivt for COVID-19, og som har minst en risikofaktor for å utvikle alvorlig sykdom. Medisinen, som er utviklet av forskere ved Emory University i Atlanta, doseres som fire piller to ganger om dagen i fem dager.

Innledningsvis vil det være begrenset forsyninger av medisinen. Merck har sagt at de kan produsere 10 millioner doser mot slutten av året, men legger til at mye allerede er kjøpt opp av regjeringer over hele verden.

I oktober kunngjorde britiske myndigheter at de hadde sikret seg 480.000 av doseringene.

– I dag er en historisk dag for landet vårt, ettersom at Storbritannia nå er det første landet i verden som godkjenner et antiviralt middel om kan tas hjemme mot COVID-19, sa helsesekretær Sajid Javid da.

Tidligere uttrykte assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad i Helsedirektoratet overfor NRK at han mener resultatene er positive. Særlig fordi medisinen vil kunne ha effekt på muterte varianter av COVID-19.

– Molnupiravir er kanskje det mest lovende legemiddelet mot covid-19 hittil, og er særlig interessant fordi det ikke virker på piggproteinet men på enzymnivå. Dermed ser ut til å kunne virke like godt på alle muterte varianter av SARS-CoV-2-viruset, og det er en veldig stor fordel. Større studier av dette legemiddelet i klinisk bruk vil bli veldig interessante å se resultatene av, skrev Nakstad til NRK.