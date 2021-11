To menn i 30-årene tiltalt for grov voldtekt av mann tidlig i 20-årene

I neste uke må to menn tidlig i 30-årene møte i Oslo tingrett, tiltalt for å ha voldtatt en mann i 20-årene på fest i fjor sommer.

– For min klient så er dette et overfall begått av to helt fremmede personer da han lå og sov, sier advokat Trine Rjukan, som bistår den fornærmede mannen.

Den fornærmede mannen skal aldri ha sett eller hatt kontakt med de to som nå er tiltalt for å ha voldtatt ham.

I tiltalen legger statsadvokaten vekt på voldtekten er grov fordi den er begått av flere i fellesskap.

Den angivelige voldtekten skjedde i en leilighet sentralt i Oslo.

Ingen av partene bor i leiligheten.

Ifølge TV 2s opplysninger var den fornærmede mannen og de tiltalte på hver sin fest i det samme leilighetsbygget denne dagen.

I løpet av kvelden skal den ene festen ha beveget seg ned en etasje, og slått seg sammen med den andre.

– Våknet opp

Deltakerne på de to festene skal ikke ha hatt kjennskap til hverandre forut for denne kvelden.

– De tiltalte var hos noen som bodde i etasjen over der hvor min klient befant seg, sier Trine Rjukan.

Flere ble vitner til hendelsen og politiet ble til slutt tilkalt til leiligheten. På stedet ble det foretatt avhør av de tiltalte, fornærmede og vitner.

Trine Rjukan forteller at hendelsen har ført til en ekstremt stor belastning for hennes klient.

– Han våknet opp til at dette skjedde. Det som er spesielt med denne saken utover at det er to tiltalte er at min klient og de tiltalte er totalt fremmede for hverandre, sier Rjukan.

Ifølge tiltalen ble overgrepet begått ca. klokken 01.30 om natten.

Erkjenner ikke straffskyld

Ifølge TV 2s opplysninger er de to tiltalte samboere og har vært det i flere år.

De to mennene forsvares av advokatene Tale Hagtvedt og Thomas Randby hos Advokatfirmaet Elden.

– Våre klienter erkjenner ikke straffskyld, sier advokat Tale Hagtvedt.

Oslo tingrett har satt av tre dager til behandling av saken, som starter tirsdag i neste uke.

Statsadvokat Peter Andre Johansen ønsker ikke å si noe om saken før han skal holde sitt innledningsforedrag i retten.