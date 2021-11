Hør Cleos første ord da hun ble funnet

Den fire år gamle jenta, Cleo Smith, ble funnet tidlig onsdag morgen lokal tid i et låst hus i kystbyen Canarvon, ikke langt unna der hun sist ble sett, opplyser politiet i delstaten Western Australia.

Tiltalt for kidnapping

Det var ingen andre enn jenta i huset da hun ble funnet, men en 36 år gammel mann som ikke har noen tilknytning til familien, ble pågrepet like ved. Han ble tatt inn til avhør, og har sittet varetektsfengslet siden.



Torsdag ble det er det klart at han er tiltalt i saken.

Mannen ba ikke om å få slippe ut mot kausjon da han møtte i retten torsdag morgen, norsk tid. Han nikket da han ble spurt om han forsto hva han var tiltalt for.

Mannen, som er navngitt i australske medier, ytret sinne mot media som var tilstede da han ble fulgt inn i lokalet av to politimenn, skriver ABC news.

Lydklipp

Tidligere samme dag offentliggjorde politiet lydklipp fra øyeblikket jenta ble funnet. Hør klippet øverst i saken!

Politimannen Kurt Ford var personen som løftet henne opp.

Cleo Smith sammen med moren Ellie Smith forlater huset hvor de har tilbrakt tiden etter de ble gjenforent onsdag. (AAP Image via AP) Foto: Richard Wainwright

– Vi hadde ingen forventninger da vi gikk inn der. Om noe, var forventningene negative. Men det er en veldig emosjonell erfaring at vi gikk inn og resultatet var så bra, sier Ford til pressen utenfor rettslokalet.

Sterke følelser

Saken har vakt sterke følelser langt utover Australias grenser. Politiet mener at jenta var blitt bortført fra teltet der hun sov i sammen med familien.

Moren Ellie Smith har forklart at teltet var åpnet opp og at datteren var borte da hun våknet på morgenen den 16. oktober. I 17 dager levde de i uvisse og angst for hva som hadde skjedd med datteren.

Saken har fått stor oppmerksomhet. Familien ble blant intervjuet på TV og ba allmennheten om hjelp. Det ble utlovet dusør på en million australske dollar – nesten 6,3 millioner norske kroner – for opplysninger i saken.

Onsdag ble familien gjenforent. Cleo skal ha det bra, forholdene tatt i betraktning.