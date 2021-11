Flere enn før sniker - her skal det testes nye billetter

I kjølvannet av pandemien har mange endret sine reisevaner, og kundene har ikke strømmet tilbake til kollektivtrafikken. De som har jobber som tillater det, tilbringer flere arbeidsdager på hjemmekontor.

Det betyr nedgang reisende i kollektivtrafikken. I tillegg ser kollektivselskapene en økning i antall passasjerer uten gyldig billett, etter pandemien. P4 omtalte dette først.

Flere etterlyser nå billettyper som er bedre tilpasset våre nye reisevaner.

Testes før jul

Cathrine Myhren, kommunikasjonssjef i Ruter, sier til TV 2 at de nå forbereder tester av nye typer billetter. Hun opplyser at første test etter planen vil starte allerede før jul.

I TESTFASEN: Kommunikasjonssjef Cathrine Myhren forteller at Ruter planlegger testing av nye billettyper før jul. Foto: Ruter

– Vi har hatt en utredningsfase der vi har overvåket omgivelsene og fått en forståelse for at det etterlyses nye og fleksible billetter. Nå er vi over i det praktiske, med å finne ut hvordan vi kan teste nye billettyper, sier Myhren.

Hvilke konkrete billettyper som skal testes, og hvordan testingen skal foregå rent praktisk, er fremdeles ikke helt klart. Et av alternativene som har blitt fremmet i bystyret er en såkalt 10-30-billett, som er en 30-dagersbillett hvor man har 10 inkluderte reiser.

Myhren mener den ordinære 30-dagersbilletten til Ruter fortsatt er prisvennlig for mange, men at den ikke nødvendigvis vil lønne seg for kunder som reiser mindre.

– Reisehverdagen til folk har endret seg, hvertfall blant voksne. En rekke yrkesgrupper har fått en endret arbeidshverdag, hvor de kan jobbe hjemmefra noen dager i uken, sier hun.

Hun viser til at en 30-dagersbillett for voksne koster 795 kroner, som tilsvarer i underkant av 21 enkeltbilletter. Om man reiser til og fra jobb mer enn 11 ganger i løpet av en måned, så vil den dermed være billigere enn å kjøpe enkeltbilletter.

Flere uten billett

Under pandemien stoppet Ruter sine billettkontroller, av smittevernhensyn. Når de nå er tatt opp igjen ser de at flere enn før pandemien kjører kollektivt uten gyldig billett.

– Uten tvil så ligger betalingsandelen nå langt under ønsket nivå, sier Myhren.

Hun mener årsaken som regel er at man rett og slett har glemt å kjøpe billett, men utelukker ikke at flere enn tidligere har «tatt sjansen» på å droppe billetten. Nå er imidlertid billettkontrollene tilbake for fullt, og du vil få bot om du stoppes uten gyldig billett.

– Ruter har ingen grunn til å tro at de aller fleste bevisst unnlater å betale, men noen flere har kanskje tatt sjansen under pandemien, og det håper vi opphører nå, sier Myhren.

– Billettinntektene er svært viktige for Ruter, og går rett tilbake til drift og utvikling av kollektivtilbudet. Ruter tar ikke ut overskudd, fortsetter hun.

Billettinntektene finansierer omtrent 50 prosent av virksomheten til Ruter, mens den øvrige halvparten er tilskudd fra Oslo kommune og Viken fylkeskommune.

Høy snikprosent

Skyss, kollektivselskapet i Vestland fylke, melder også om en fremdeles høy andel av passasjerer uten billett. I desember 2020 var den helt oppe på 34 prosent, mens den i juni 2021 lå på 20 prosent.

– Så høye sniktall er ikke bærekraftig på sikt. Vi er avhengig av at alle betaler for billetten for at vi skal kunne opprettholde det gode rutetilbudet vi har, skriver Camilla Lundberg Berntzen, pressekontakt i Skyss, i en e-post til TV 2.

MANGE SNIKERE: I juni manglet 1 av 5 av Skyss sine passasjerer gyldig billett. Foto: Fotograf Wanvik / Skyss

I motsetning til Ruter har de opprettholdt kontrollvirksomheten gjennom pandemien, men i mindre grad enn tidligere.

– Dette, sammen med stengte fremdører på bussene kan ha bidratt til at mange har fått en slappere holdning til å betale for seg. Det kan virke som om det for enkelte har utviklet seg en negativ holdning om at det er greit å ta buss og bybane uten å betale. Dette ser vi veldig alvorlig på, det er derfor vi har intensivert kontrollene, skriver Berntzen.

Hun mener den langvarige vekterstreiken i 2020 også kan ha hatt en effekt på snikprosenten.

Avventer nye billetter

Skyss har foreløpig ikke startet noen testing av nye billettyper, og Berntzen understreker at de er avhengige av nettopp billettinntektene.

– Billettinntektene er vesentlig del av finansieringsgrunnlaget for kollektivtrafikken, for oss er det derfor viktig at eventuelle nye løsninger ivaretar nivået på billettinntektene. Dette er en balansegang vi må arbeide med å finne løsninger på, skriver Berntzen.

Testes ikke i Trondheim

Også i Trøndelag har passasjerene sneket mer på kollektivtransporten enn tidligere. I september manglet 8 prosent av de kontrollerte passasjerene billett, ifølge P4.

Kollektivselskapet AtB har likevel ingen konkrete planer om å endre tilbudet av billetter.

AVVENTER: Trøndelags AtB tester foreløpig ingen konkrete nye billettyper. Foto: AtB AS

– Vi følger tett med på utviklingen knyttet til reisemønsteret, kundenes reisevaner og behov fremover nå når samfunnet åpner igjen. Som en del av dette arbeidet er det også viktig å vurdere billettstrukturen, skriver Grethe Opsal, direktør for marked og kommunikasjon i AtB, i en melding til TV 2.

– Vi følger med på hva de andre selskapene gjør og har tett dialog med den øvrige kollektivbransjen knyttet til dette, men har ikke noe konkret test på nye produkter akkurat nå. Det viktigste nå er å kunne opprettholde kollektivtilbudet slik at vi har et godt og attraktivt tilbud også fremover.

Viktig balansegang

– Vi arbeider intenst med å få folk tilbake til kollektivtransporten. Ruter forbereder utprøving av nye mulig billettyper, og etter planen vil pilot-testingen starte før nyttår.

Det skriver byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Sirin Stav, i en e-post til TV 2.

– Det er likevel ikke bare å innføre nye rabatter for å løse de utfordringene vi står i. Vi vet fortsatt ikke hvordan de nye reisemønstrene blir. Ruter må være sikre på at rabattene fører til at trafikken øker nok til at inntektene totalt sett ikke reduseres - og helst øker – ellers gjør vi en allerede vanskelig situasjon enda verre. Det aller viktigste for å få flere til å reise kollektivt, er å ha et godt nok rutetilbud, skriver Stav.

Hun mener balansegangen mellom å få kundene tilbake til kollektivtransporten, og å samtidig få inn nok billettinntekter, vil bli viktig.

– Jeg vil samtidig trekke frem at Ruters 30-dagersbillett er et gunstig alternativ, også for de som ikke reiser hver dag, skriver hun.