To tilfeller i år: – Vi anmelder alle beslag av akkurat denne type sexdukker

I fjor så Tolletaten en økning i antall beslag av sexdukker utformet som små barn. Den alvorlige trenden resulterte i hele 18 beslag av seksualiserte barnedukker i 2020.

Siden høsten 2016 har det til sammen blitt beslaglagt 53 barnedukker.

I 2020 beslagla Tolletaten 18 barnedukker. Foto: Tolletaten

Per dags dato er det kun gjort to lignende beslag i 2021. Disse fant sted i mai og september, og Tolletaten håper at oppmerksomheten og det tydelige regelverket har vært viktige drivere for nedgangen.

I videovinduet øverst i saken ser du et beslag gjort på Gardermoen i 2020.

Tor Fredriksen, områdeleder i grensedivisjonen på Gardermoen, sier til TV 2 at de har opparbeidet seg gode rutiner og systemer for å fange opp slike forsendelser.

– Vi samarbeider tett med politiet for å sikre rettslig oppfølging av mottakerne. Dette er et område vi følger med på, og vi anmelder alle saker hvor vi gjør beslag av sexdukker formet som kroppen til mindreårige barn.

Håper søkelyset er avskrekkende

Fredriksen kan ikke utelukke at flere dukker er i omløp, da Tolletaten ikke har mulighet til å kontrollere alle pakker som kommer inn til Norge.

Likevel håper de at medias søkelys på denne typen lovbrudd kan være avskrekkende.

– De som vurderer å bestille denne typen dukker skal vite at vi har fokus på disse forsendelsene, og at politiet sikrer at brudd på regelverket får konsekvenser, sier Fredriksen.

En av mange beslaglagte dukker som skal fremstille et barn. Foto: Tolletaten

– Positivt at vi ser nedgang

Han informerer videre at Høyesterett har fastslått at befatning med sexdukker i barnestørrelse er straffbart, da dukkene er seksualiserte fremstillinger av barn. Sakene rammes av straffelovens paragraf 311.

– Hva tenker dere om nedgangen?

– Det er positivt at vi ser en nedgang. Samtidig er et hvert beslag av sexdukker formet som barn ett for mange, og vi opprettholder fokus på denne problematikken.

Derimot er sexdukker formet som en voksen person ikke ulovlig. Disse dukkene deklareres ifølge Fredriksen som mannekenger.

– Vi har ikke tall på hvor mange slike dukker som importeres. De faller i samme kategori som blant annet utstillingsdukker du ser i klesbutikker. Det kommer jevnt over forsendelser med voksne sexdukker, men disse er altså ikke ulovlig å innføre, avslutter han.