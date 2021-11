Rørt av søsterens ord: – Veldig godt å høre

– Alt det du sier om lagkompiser og Tiril stemmer, jo. Og jeg har definitivt vært lengst i skyggen av Tiril. Det svir også mest. Fordi hun er yngre og det er innad i familien.

Det sier 29-årige Vetle Sjåstad Christiansen. Den tre år yngre søsteren minnes at det var ikke helt slik til å begynne med i oppveksten:

– Da vi var små, var han stjerneskuddet. Det irriterte meg noe voldsomt. Så fant jeg min idrett hvor jeg tok innersvingen på broren min. Jeg ble til og med best. Plutselig var alles øyne rettet mot meg. Jeg solte meg i glansen.

Vetle og Tiril sammen med pappa Georg. Foto: Privat

– Ja, hun vant jo X-Games som 18-åring, og nå holder hun på på tv! Vi to har vel et veldig elsk-hat-forhold. Vi har jo hatt et tett forhold gjennom oppveksten, og vi har konkurrert i det meste. Jeg ble skikkelig forbanna de gangene jeg tapte for Tiril. Det er vel bare flaks at det ikke endte med armbrudd og lignende.

Heier på Vetle

Tiril har avsluttet sin idrettskarriere og nå heier hun på broren. Vetle mangler medalje individuelt i NM, VM og OL. I februar er det olympiske leker i Kina.

– Jeg har hele tiden, etter at jeg selv lykkes, hatt en litt dårlig følelse og dårlig samvittighet for Vetle. For Vetle er en av de viktigste grunnene til at jeg fikk det til såpass bra i idrett. Hadde det ikke vært for ham, så han ikke jeg blitt best. Det vet jeg. Og jeg vet også at han har alt som må til til for å stå på pallen. Jeg har så lyst til at han skal ta det OL-gullet som jeg aldri klarte, det er mitt største ønske i livet.

Rørt bror

Vetle selv blir litt rørt når han får høre hilsenen som Tiril har sendt til TV 2.

– Ja, det blir litt emosjonelt. Selvsagt veldig godt å høre. Jeg har brukt livet mitt på å nå toppen i skiskyting. Gitt alt. Jeg har ikke ofret noe, men prioritert idretten. Og hadde det vært så logisk som at den som trente mest og ofret mest ...

– Da hadde du vunnet?

– Hehe, ja, da hadde jeg kanskje vært verdens beste. Men, slik er ikke idrett. Heldigvis er det litt mer sammensatt.

– Er tiden nå moden for å lykkes?

– Tiden var moden for fire år siden, skal jeg si deg. Nå har jeg brukt tid på å finne ut hva slags trening som er best for meg og føler jeg at jeg har tatt nye steg - og at det skal gi utslag i bedre resultater.

Tiril Sjåstad Christiansen vant Farmen kjendis og har etterpå ledet programmet Foto: Alex Iversen/TV 2

Skulle det ikke lykkes i Kina-OL, har søster Tiril lagt karriereplanen videre:

– Jeg tok jo selv et stort steg fra toppidrett til tv, som jeg aldri hadde sett for meg. Jeg er overbevist om Vetle har talentet for å lykkes på den samme arena. Så hvis det skulle gå til helsike i Kina, Vetle, så legger du skiene på hylla, så skal vi to finne på noe jækla vittig som skal vises på tv!