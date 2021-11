Ba skistjerne slanke seg. Nå får han støtte

Debatten i Norge om vekt og spiseforstyrrelser i langrenn har spredt seg utenfor landets grenser. Den russiske trenerveteranen Jurij Borodavko har kastet en brannfakkel inn i debatten.

Han legger ikke skjul på at lagets største stjerne Natalja Neprjajeva må gå ned i vekt for å gjøre det bra i OL.

– Hun burde veie 62-63 kilo for å prestere optimalt, men akkurat nå står vekten i veien for hennes utvikling, sa Borodavko nylig til Match TV.

– Problemet er at hun ikke har noe fett å miste. Det meste er muskelmasse, og dermed blir det vanskeligere for henne å gå ned i vekt uten å prestere dårligere, fortsatte han.

– Hører fortiden til

TV 2-ekspert Petter Skinstad stusser over Borodavkos utspill.

– En sånn form for kommunikasjon hører fortiden til. Han som uttaler dette er en godt voksen herremann fra en annen tid. Det er helt sikkert velment, men du skal selvsagt ikke ta det offentlig. En slik dialog skal man ta internt og på en helt annen måte enn han har gjort nå, sier Skinstad.

– En sånn måte å kommunisere på er nesten på linje med brevet Dagbladet publiserte. En markant forskjell på Norge og Russland er at mye av kommunikasjonen tas gjennom media. De informerer om hvem som er syk og frisk, hvem som har gjort en god jobb og hvem som har gjort en dårlig jobb. Det som i Norge ville vært interne diskusjoner tas gjennom media. Det er jeg ikke fan av, sier Skinstad.

– Vi har en annen mentalitet



Den russiske juniorverdensmesteren Veronika Stepanova (20) tar Borodavko i forsvar.

– Nå vil hele den skandinaviske pressen skynde seg å stigmatisere Borodavko, skriver hun i et innlegg på Instagram.

– Vil jeg være i Nataljas sko? Absolutt ikke. Men det er bedre å være direkte enn å snakke bak ryggen hennes, fortsetter hun.

– Folk forstår ikke at vi har en annen mentalitet. Det som skaper kontrovers i Europa, gjør det ikke her. Hver trener kjenner sine utøvere veldig godt og vet utmerket godt hva som er bra og ikke. Mange journalister og fans forstår ikke at det er mulig å snakke om dette offentlig, men i Russland er dette en vanlig ting. Våre vektproblemer er ikke tabu, skriver hun.

Skinstad er ikke overrasket over at Stepanova støtter treneren.

– De er veldig tro mot lederne. De er sikkert vant til dette. Vi må ta høyde for at det er en kulturforskjell, men en norsk leder kunne aldri i livet sagt noe slikt offentlig. Det er bra. Man skal være åpne om at optimalisering av vekt er en del av pakken i toppidrett, men jeg synes ikke det er riktig å peke på hvem som må ned og opp i vekt gjennom media, sier TV 2-eksperten.