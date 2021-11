Fraværsgrensa settes på pause ut året

Regelen om at man ikke kan ha mer enn ti prosent fravær i et fag for å bestå, ble satt på pause under store deler av koronapandemien. 11. oktober, ble fraværsgrensa gjeninnført av den gamle regjeringen.

Nå settes fraværsgrensa igjen på pause.

Kunnskapsdepartementet gjeninnfører reglene ut skoleåret.

– Elever med milde symptomer skal ikke føle seg tvunget til å gå på skolen fordi de er redd for fravær. Dette vil si at elever med symptomer heller ikke behøver å dra til fastlegen for å dokumentere fraværet. Koronapandemien er ikke over og derfor må vi tilpasse fraværsreglene til den situasjonen vi nå står i, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

Avgjørelsen kommer etter meldinger fra fastleger og helsesekretærer, som blir nedringt av videregåendeelever som trenger legeerklæring. Dette skjer samtidig som at koronasmitten stiger, flere barn innlegges med RS-virus og influensasesongen venter.

– Det er viktig at helsetjenesten brukes til å gi nødvendig helsehjelp til de som faktisk trenger det. Fraværsreglene har skapt unødvendig press på fastlegene, i en allerede krevende periode med både pandemi og influensa. Med denne endringen vil fastlegene ha mer kapasitet og tid til de pasientene som virkelig trenger dem, sier helse– og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Elever som av helsemessige årsaker må være borte fra skolen kan levere egenerklæring. Elever under 18 år må få bekreftelse fra sine foresatte. Fraværet føres ikke på vitnemålet, og endringen fastsettes fra fredag.

– De som har hatt sykefravær i perioden mellom 11. oktober og til i dag vil også kunne få dette fraværet fjernet, opplyser kunnskapsminister Tonje Brenna.