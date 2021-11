Sønnen innlagt på sykehus: – Sliter veldig med å puste

– Han sliter veldig med å puste, har høy feber, dårlig allmenntilstand, hoster og kaster opp, skriver Ulrik Nygård på Instagram.

Til God kveld Norge forteller Ulrik at de tok med sønnen til legevakten og fastlegen flere ganger.

Der ble det gjort flere undersøkelser og målinger, som det var en del usikkerhet rundt. Legen konkluderte til slutt med at foreldrene kunne dra hjem igjen med sønnen.

Må få hjelp til å puste

– Vi ble sendt hjem med beskjed om at vi skulle ta kontakt med sykehuset om han ble verre. Søren ble ikke noe dårligere, men magefølelsen sa at dette var feil vurdering, forteller Ulrik.

Etter hvert ble sønnen lagt inn på Drammen sykehus.

– Han ligger nå med pustehjelp på sykehuset, skriver Ulrik på Instagram.

RS-viruset Ifølge FHI opplever de fleste som får RS-viruset forkjølelsessymptomer. Hos noen spedbarn og småbarn kan imidlertid det som starter som en RS-forkjølelse, trekke ned i lungene og gi bronkiolitt.



Han forteller at det er skremmende å se sitt eget barn trenge så mye hjelp, og være i så dårlig form.

– Vi var mest redde før vi fikk ordentlig hjelp, og fikk bekreftet hva som feilet sønnen vår. Det å se sitt eget barn helt apatisk, ingen smil, ingen tegn, ingenting. Med ledninger og slanger overalt. Det er helt ekstremt jævlig, forteller han.

– Supermamma med stor S

Til God kveld Norge forteller Ulrik at sønnen nå er på bedringens vei, og at han har gode øyeblikk innimellom, men at han fort blir sliten.

– Han har fortsatt behov for kontinuerlig oksygen, fortsatt behov for mat via sonde i magen. Temperaturen er mye bedre, og allmenntilstanden er vesentlig bedre. Julianne er en supermamma med stor S, forteller han.

– Vi blir godt ivaretatt her på barneavdelingen i Drammen, og har det etter forholdene bra, sier han videre.

Nå oppfordrer Ulrik foreldre til å ikke gi seg i kontakt med helsevesenet, dersom de føler det er noe galt med barnet sitt.

– Jeg ønsker ikke å henge ut noen her. Jeg vet at de ønsker å hjelpe. Det var også tilfellet her, men sliter du med en dårlig følelse av at det du har blitt fortalt ikke stemmer, så ikke gi deg, skriver han.

– Heldigvis klarte vi ikke å godta svarene vi fikk, og det viste seg at denne gangen hadde mamma og pappa rett. Ingen kjenner de små så godt som oss foreldre, skriver han videre.

Helse Sør-Øst kom i dag med en pressemelding der de opplyser om at det har vært stor pågang av pasienter til sykehusene på grunn av flere covid-19-syke, RS-virus og andre luftveissykdommer.

– Situasjonen er utfordrende ved flere sykehus, og det er derfor viktig at vi samarbeider godt, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Terje Rootwelt.

Lær mer om hvordan du kan oppdage RS-viruset hos barnet ditt her.