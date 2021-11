Protesten avvist – Nedrykket står for Flint og Riise

NFF bekrefter nyheten på sin nettside.

– Avgjørelsen blir ikke anket fra vår side, skriver styremedlem i Flint, Kjell Christian Andersen, i en SMS til TV 2.

Dermed er det ingen tvil om at nedrykket blir stående.

Det var på lørdag at John Arne Riise og Flint måtte ta den tunge veien ned i 4. divisjon, etter å ha tapt 1-2 hjemme mot Oppsal samtidig som alle andre resultater gikk imot dem.

Men dramaet var ikke over: Kort tid etter kampslutt varslet Flint protest, etter at motstander Oppsal hadde endret på den innmeldte lagoppstillingen sin da kampen begynte.

– Vi mener de da har gjort et bytte, og i så fall har de byttet en spiller for mye i kampen. Vi har sjekket med Rune Pedersen i fotballforbundet, og fått beskjed om at det er grunnlag for protest, sa styremedlem Kjell Christian Andersen til Tønsberg Blad.

Om Flints protest hadde ført fram, hadde det fått konsekvenser for Mjøndalen 2 - som ville rykket ned på bekostning av Flint.

Mjøndalen-trener Vegard Hansen, som også spiller en betydelig rolle i klubbens andrelag, varslet tidligere i uken at det ville blitt bråk om protesten ble tatt til følge.

Riise og Flint Tønsberg annonserte tidligere i uken at de går hvert til sitt etter nedrykket.

Saken oppdateres!