EU-topp kritiseres for å ha brukt privatfly til 19 minutters tur

Mens hun spiller en viktig rolle i FNs klimatoppmøte, kritiseres EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen for å ha brukt et privatfly til å fly 19 minutter.

I juni fløy von der Leyen nemlig fra Østerrikes hovedstad Wien til Slovakias hovedstad Bratislava, skriver den tyske storavisa Bild.

Det er en reise på rundt 50 kilometer, som tok 19 minutter med fly. Reisen med tog tar mellom 60 og 90 minutter.

Det stemmer dårlig overens med hennes ledende rolle på klimatoppmøtet i Glasgow og med kampen for et grønnere Europa, mener kritikerne.

En talsmann for EU-kommisjonen uttaler at von der Leyen hadde et svært tett program i denne perioden, og skulle besøke sju land på to dager. I tillegg var det betenkeligheter rundt å bruke tog på grunn av koronapandemien.

– Det ble søkt etter alternativer, men logistisk var det ikke mulig.