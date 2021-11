Julemarsipanen er for lengst ute i butikken og de første frostnettene har vært. Det er definitivt tiden for vinterdekk igjen. En del vil nok oppdage at dekkene kanskje ikke er hva de en gang var. At de er modne for utskifting, rett og slett.

Valg av dekk kan være en jungel for mange. Det er mye å tenke på både når det gjelder egenskaper - og pris. Forskjellen mellom de beste og de dårligste er også stor.

Det bekrefter årets vinterdekk-test som er utført av NAF-magasinet Motor, i samarbeidemed svenske Vi Bilägare.

Vi tar en titt på de dekkene som kommer aller dårligst ut i denne testen – både når det gjelder piggdekk og piggfritt. Altså dekkene som det trolig er lurt å styre unna. Her kan du lese om test-taperne og hvilke egenskaper som gjorde at nettopp disse kom svært dårlig ut i årets test.

Piggdekk:

På jumboplass, med god margin i årets dekktest, havner det koreanske dekket Nexen WinGuard WinSpike. Dekket beskrives av testlaget som en koreansk skuffelse.

Dette piggdekket har et pigg-utstikk på bare 0,8 millimeter. Noe som er svært lite. Ikke bare har dekket dårlig grep – det er faktisk håpløst langt bak konkurrentene. Det slipper lett bak – med sladd som følge. I svingene tenderer det til å gå rett fram. Dekket beskrives som skummelt på snø og is.

Dekket tar, heldigvis, en viss revansj på barmarksegenskaper.

Men dekket bråker en god del. Både når der gjelder støy mot veien og det skaper og ressonans-støy. Det ender på klar sisteplass i årets dekktest.

Gode dekk er helt avgjørende for trygg vinterkjøring. Illustrasjonsbilde.

Piggfritt:

Også blant piggdekkene er det en klar taper-kandidat. Nemlig det kinesiske billigdekket Nordexx WinterSafe Ice. Det feiende flotte navnet til tross, testlagets dom er uvanlig tydelig: – Unngå dette dekket. Stort klarere kan det vel ikke sies.

For dekket taper grepet helt plutselig og uten noen form for forvarsel. Svingegenskapene omtales som usle. Dekkets egenskaper er uforutsigbare også på vått og tørt underlag. Når det i tillegg buldrer og støyer mer enn et piggfritt dekk noen gang har gjort – ja, da var sisteplassen sikret med god margin.

Se hele dekktesten fra Motor.no her:

– Det er ingen som klarer å lage et dekk for alle føreforhold i Norge. Derfor er det viktig at du setter deg inn i deltestene i dekktesten for å finne dekket som passer ditt vinteføre best. Det sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Det er altså all grunn til å sjekke litt nøye før man handler inn nye dekk. Hvis ikke kan du ende opp med dekk som er vesentlig dårligere enn de burde være. I verste fall trafikkfarlige.

