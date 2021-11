Ebbe (15) og Joakim (50) hadde egentlig ikke lov til å delta i LEGO Masters

Far og sønn, Joakim og Ebbe Wang, var i ekstase da de så at LEGO Masters Norge søkte deltakere. Det var bare ett problem.

Denne høsten er Ebbe (15) og Joakim Wang (50) å se på TV-skjermen som deltakere av TV 2s første sesong av den internasjonale suksessen LEGO Masters.

Duoen har vist seg å være sterke konkurrenter, hvor de i siste episode, da deltakerne skulle bygge LEGO-kreasjoner som skulle sprenges i luften, vant immunitet. De er derfor ikke å se i ukens episoden av LEGO Masters.

– Det er selvfølgelig hyggelig å vinne, men det er ikke det som er det viktigste. Det var små marginer som avgjorde, sier far Joakim når TV 2 møter dem for en prat hjemme på Vålenga i Oslo.

Kunne egenlig ikke delta

Joakim forklarer at de lenge hadde vært stor fan av konseptet, og sett flere av de internasjonale versjonene. De var derfor ikke i tvil om at de ønsket å delta da de så det skulle være en norsk versjon.

– Først ble vi overlykkelig av å se de søkte deltakere, men så så vi at man måtte være 16 for å delta, og Ebbe var bare 15 på dette tidspunktet, forklarer Joakim.

– Men så tenkte vi at hvis vi ikke søker, får vi uansett ikke være med. Så vi søkte likevel, fortsetter han.

Jan-Petter Dahl, pressesjef i TV 2, sier at det er en helt naturlig forklaring på hvorfor søknaden gikk gjennom.

– Det er vanlig at i har en nedre aldersgrense på 16 år i våre programmer, men da Ebbe skulle være deltaker sammen med sin egen far, var det uproblematisk å gå utover denne grensen i dette tilfellet, sier Dahl.

Duoen har også endt opp med å gjøre det svært bra, og blitt trukket frem som favoritter ved flere anledninger av «brikkemester» Erik Legernes (50).

Ble hjernevasket

Sjansen for at Ebbe skulle bli like glad i LEGO som far Joakim, ble ikke lagt til tilfeldighetene. 15-åringen ble nemlig introdusert til LEGO i ung alder.

– Det startet vel med at jeg ble hjernevasket, sier Ebbe og smiler mot far Joakim som ler og gnir seg i hendene.

– Det onde geniet!, legger 50-åringen til lattermildt.

Selv om Joakim håpet på at sønnen skulle plukke opp lidenskapen hans, og er fornøyd med at dette er noe de kan dele sammen, tar han det ikke forgitt.

– Det var helt uakseptabelt å snakke om at du bygget LEGO når jeg vokste opp. Det hadde jeg ikke turt å fortelle noen da, forklarer faren om sin egen barndom.

Han ser derfor på det som et privilegium å ikke bare være med på LEGO Masters, men også det å tilbringe så mye tid med sønnen.

– Det at han som 15-åring har lyst å henge med faren er heller ikke gitt når ungene blir så gamle, forteller han.

Han legger til at han setter pris på når Ebbe kommer opp fra gutterommet for å bygge LEGO med han og resten av familien. Ebbe forklarer at han har sett et skifte i sin egen generasjon.

– Man hørte ikke så mye om LEGO-bygging blant tenåringer noen år tilbake, men nå har det blitt mer akseptabelt. Og det syns jeg er veldig fett, forteller han.

Selv om deres store felles interesse er LEGO, så mener både far og sønn at de hadde vært like glad i hverandre også uten hobbyen. Joakim legger til at Ebbe heller ikke bruker all sin tid på LEGO.

– Så skal det sies, at Ebbe har skjerm han også, sier 50-åringen og smiler mot sønnen, og viser til Ebbe sin tid med både nettbrett og TV.

Vil inspirere andre familier

Ebbe trekker frem at han bruker mye tid med pappa, både på LEGO Masters men også utenom grunnet deres felles lidenskap for LEGO-bygging.

– Jeg brukte nok litt mer tid med pappa på LEGO-masters enn hva jeg er vant til hjemme. Som tenåring pleier man å være mer på rommet, men LEGO er en familie-greie da, forteller Ebbe.

De ønsker også å inspiere andre familier til å gleden med LEGO, og å kunne tilbringe mer tid sammen.

– Jeg har snakket med flere foreldre som sier de blir inspirert til å bygge LEGO, forteller Joakim.

– Det er jo mye av grunnen til at vi er med Ebbe, for å inspirere andre til å finne frem kasse og begynne å bygge LEGO, legger han til, hvor Ebbe smiler og nikker.

LEGO Masters ser du fredager kl. 20 på TV 2 og TV 2 Play.