I ett år har saken forfulgt den danske regjeringen. I november 2020 kunngjorde statsminister Mette Frederiksen at 15 millioner mink måtte dø på grunn av en urovekkende koronamutasjon.

Det viste seg i etterkant at det manglet hjemmel i lovverket, og matminister Mogens Jensen måtte gå.

Lass med døde mink dumpes i grøfter 9. november 2020. (Ritzau Scanpix / AFP) / Denmark Foto: Morten Stricker

Fredriksen sier hun ikke var klar over at det manglet lovhjemmel for masseslakten, og at det derfor ikke er hennes ansvar - selv om hun er regjeringssjef.

Slettet tekstmeldinger

Saken granskes og politiet har beslaglagt telefoner og ipader fra Statsministerens kontor for å gjennomgå hva som egentlig skjedde i denne perioden.

Men det viser seg at både Frederiksen og fire nære medarbeidere i hele denne perioden - fra september og ut desember, har hatt på en funksjon som sletter alle SMS-er etter 30 dager. Slettingen fortsatte selv etter det var nedsatt en kommisjon som skulle granske mink-saken.

Opplysningene vekker harme, mistro og usikkerhet.

– Jeg sier det rett ut. Jeg stoler ikke på Danmarks statsminister, sier Venstre-leder Jakob Ellemann-Jensen til TV 2 Danmark.

– Det er mulig hun ikke var klar over at det ikke var lovhjemmel, men hun visste godt at det ikke var en klar anbefaling fra Sundhedsmyndighetene (tilsvarende FHI), å legge ned minkfarmene, sier han.

– Jeg har ikke hatt noe ønske eller behov for å dekke over noe som helst, uttalte Fredriksen på en pressekonferanse onsdag kveld. Der lovet hun full åpenhet.

Men TV 2 Danmark påpeker en rekke ubesvarte spørsmål i saken.

De ønsker å vite hvem som rådet de fire ved statsministerens kontor til å slette SMS-er, når statsministeren fikk dette rådet, hvorfor statsministeren fikk dette rådet, og en rekke andre spørsmål som fremdeles står ubesvart.

– Det stinker

Saken har satt Frederiksen under kraftig press.

– Jeg synes det stinker, sier Ellemann-Jensen.

Lederen for Det konservative Folkeparti, Søren Pape Poulsen, er heller ikke fornøyd med svarene til statsministeren.

– Det virker merkelig at man fortsetter å slette SMSer etter kommisjonens arbeid er i gang. Man får beskjed om å sikre SMSer og dokumenter, hvorfor fortsetter man da å slette? spør Poulsen.

Forsøker å gjenskape SMS-er

Politiet vil forsøke å gjenskape de slettede tekstmeldingene fra perioden da regjeringen uten hjemmel vedtok å avlive all mink i Danmark.

– Det er ventet at det vil komme svar fra politiets teknikere innen utgangen av neste uke, skriver justisdepartementet.

På pressekonferansen onsdag kveld sa Frederiksen at hun ikke har funnet grunnlag for å journalføre tekstmeldinger.

– På det området skiller jeg meg neppe fra andre statsråder eller tidligere regjeringer, sa hun.

Fryktet for vaksinene

Det første smittefunnet på mink i Danmark ble gjort i en besetning på Nordjylland i juni i fjor. Det vakte voldsom harme da det ble besluttet å masseavlive 15 millioner mink i november for nøyaktig ett år siden.

Danske myndigheter fikk hjelp av forsvaret for å få unna mengdene med død mink. Foto: Morten Stricker

Årsaken til den drastiske beslutningen var at det ble spredt en koronavirusmutasjon man fryktet kunne sette de kommende vaksinene ut av spill.

De døde dyrene ble dumpet i mengdevis i grøfter, og det har i ettertid vært frykt for at mengden døde dyr ville forgifte grunnvannet flere steder.

Saken om manglende hjemmel kostet matminister Mogens Jensen jobben i vår. Han var også minister for, fiskeri, likestilling og minister for nordisk samarbeid.