Demokratenes valgsmell

Joe Biden har vært i Europa en tur, og gjett om han kom hjem til dårlige nyheter.

Riktignok vant demokratene flere av tirsdagens lokalvalgvalg på guvernører, ordførere, delstatsrepresentanter og embedsfolk.

Men presidentens parti gjorde det, som meningsmålingene helt korrekt viste i forkant, ganske dårlig.

Virginia snudde

Jeg hadde sovnet foran TV­–en i påvente av de endelige resultatene, og våknet med en støkk da helikopteret med kallesignal Marine One strøk lavt over huset jeg har bodd i noen år, og landet på plenen foran Det hvite hus, litt borti gata her.

Klokka var 01:34 på den amerikanske østkysten, og det var klart at republikanerne hadde sikret seg guvernøren i delstaten Virginia på den andre siden av Potomac-elven. En delstat Biden vant med 10 % over Donald Trump for et år siden.

USAs tidligere president tok i kjent stil æren for republikanernes fremgang. Andre vil peke på at fraværet av Trumps navn på stemmeseddelen bidro til at enda flere republikanere gikk til urnene enn i fjor.

Det hører med til historien at flere av republikanerne på valg i Virginia faktisk ikke ønsket Trumps velsignelse eller støtte, i frykt for at det ville støte vekk velgere.

Joe Biden sliter.

Det er bare et år til mellomvalget til Kongressen, der alle representantene og en tredel av senatorene står på valg. Hvis det vi nå ser er en tendens som vil fortsette, kan det spøke for demokratene i begge kamre, og med det vil Joe Biden bli nærmest helt handlingslammet fra 2023.

Brutte løfter

Så, er dette Joe Bidens skyld?

Han er åpenbart ikke skyldfri. For det har ikke gått så bra for ham. Det hjelper pent lite på støtten fra amerikanerne at han drar USA inn i det internasjonale klimasamarbeidet igjen.

Det som betyr mer, er at han ikke har klart å få sitt eget parti til samlet å stille seg bak hans omfattende infrastrukturpakke som skal få USA på skinner igjen – bokstavelig talt.

President Biden lovet velgerne å få bukt med Korona-pandemien. Det har gått bare sånn halvveis.

Her i USA har vi akkurat kommet oss over sensommerens bølge, og det fryktes at en ny står for døren. Det tærer på.

Joe Biden klarer ikke å overbevise mange nok om at vaksiner er veien til lykke. Minst 750 000 amerikanske liv har pandemien kostet så langt.

Den store politiske splittelsen som har rammet den amerikanske nasjonen, ser ut til å ha blitt verre. Mye verre. Den politiske retorikken blant amerikanske politikere er til tider så nedrig at det er direkte pinlig å bevitne – selv for en nordmann.

Joe Biden lovet at dette skulle bli mye bedre med ham ved roret.

Alderen

Og du husker Afghanistans fall? Jeg så Taliban innta gatene og overta makten etter at de på sett og vis hadde vunnet en 20 år lang krig mot verdens mektigste krigsmakt USA og den sterkeste av alle forsvarsallianser, NATO.

Amerikanske velgere liker ikke å bli ydmyket på slagmarken. Det har de blitt med Joe Biden som president.

Han var historiens eldste president da han for første gang avla sin ed. Noen av Joe Bidens politiske motstandere ynder å påpeke dette så ofte de kan. Da hjelper det presidenten lite at han av og til ser ut til å glippe med øynene eller roter med navn.

Den spretne Biden vi husker fra valgkampen i fjor, har ikke bare blitt et år eldre. Han ser også ut til å være tynget av et ansvar så voldsomt at det skal litt av en kvinne eller mann til å bære det med selvsikker styrke.

Demokratene har sikkert en politisk plan, og mye kan skje på et år. Men Biden nærmer seg de dårlige popularitetstallene som Donald Trump slet med. Om han ikke akkurat trenger en ny krig for å samle nasjonen, så trenger han et løft som gjør at han kan lede Demokratene som et samlet parti inn i et valgår der svært mye står på spill.



Ikke minst for ham selv.