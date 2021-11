Will Smith åpner opp om den voldelige barndommen – ville kvitte seg med faren

Will Smith har i flere år slitt med å bli kvitt de vonde minnene fra da han var liten. Nå åpner han opp om fortiden i ny bok.

Artist og skuespiller Will Smith åpner opp om den vanskelige tiden som barn i en ny bok. I boken som vil bli utgitt med navnet Will, beskriver han faren som en mann med flere sider.

– Pappa var voldelig, men han stilte også opp på alle kamper og konserter. Han var en alkoholiker, men han var alltid edru når han kom på premierene til filmene mine, skriver Smith ifølge magasinet People.

Magasinet er én av få som har fått tatt en smugtitt i den nye boken til Smith, som blir utgitt neste uke.

Slo til moren

– Den samme intense perfeksjonismen som terroriserte oss, ga oss mat på bordet vårt hver kveld i livet mitt, skriver Smith i boken.

Situasjonene som Smith refererer til som terror er mange. Flere av disse opplevde han som niåring. I boken forteller Smith at han så faren slå til moren i hodet, og at hun kollapset på gulvet.

– Jeg kunne se at hun spyttet ut blod. Det ene øyeblikket fra soverommet har definert hvem jeg er, skriver Smith.

Faren til Will Smith, William Carroll Smith, døde i 2016, 16 år etter at han og moren gikk hvert til sitt.

Smith selv tok vare på faren da han var syk, men innrømmer at minnene om volden aldri helt forsvant.

Ville kvitte seg med faren

– Da jeg var liten sa jeg alltid til meg selv at jeg én dag skulle forsvare mamma. Når jeg ble stor nok, sterk nok, og når jeg ikke lenger var en feiging, så skulle jeg bli kvitt han, fortsetter han.

Smith innrømmer at de vonde tankene ofte har gått inn på han. En dag holdt de på å ta overhånd da han trillet faren sin inn på et toalett, men måtte stoppe opp i trappen på vei dit for å tenke seg om en ekstra gang.

– Jeg kunne dyttet han ned og enkelt kommet unna med det. Da tiårene med smerte og sinne forsvant, tok jeg meg sammen.

Gir ingen indre ro

Faren til Smith døde etter å ha hatt kreft i lengre tid. Etter dødsfallet fikk Smith tid til å reflektere over det turbulente forholdet mellom ham og faren.

– Det finnes ingenting fra den materielle verden som kan gi deg indre ro. Når alt kommer til alt har det ingenting å si hvor høyt folk elsket deg. Alt handler om hvordan du elsker dem, skriver Smith i boken som blir utgitt 9. november.