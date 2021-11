TV 2s eksperter mener disse er best i verden – hvem er din favoritt?

Se vårt splitter nye Gullballen-livesenter på tv2.no/gullballen!

Det nærmer seg jul, og tradisjonen tro skal de prestisjetunge kåringene finne sted i verdensfotballen.

Mandag kom nominasjonene til Det internasjonale fotballforbundets (FIFA) sin kåring av årets spiller i verden, men allerede førstkommende mandag - om under en uke - finner kanskje den gjeveste prisutdelingen av de alle sted.

TV 2-ekspertenes topp fem: Simen Stamsø-Møller:

1. Messi

2. Lewandowski

3. Salah

4. Benzema

5. Jorginho

Erik Huseklepp:

1. Messi

2. Salah

3. Cristiano Ronaldo

4. Lewandowski

5. Jorginho



Jesper Mathisen

1. Messi

2. Lewandowski

3. Benzema

4. Salah

5. Jorginho

I Théâtre du Châtelet-teateret i Paris skal nemlig Ballon d’Or - Gullballen - deles ut for 65. gang.

I den anledning har vi bedt tre av TV 2s fremste fotballeksperter om å presentere sine topp fem-kandidater, og trioen Simen Stamsø-Møller, Erik Huseklepp og Jesper Mathisen er samstemte om fire av fem kandidater.

De tre tidligere toppspillerne plasserer også alle Lionel Messi på topp, og spår dermed den sjuende triumfen til ballmagikeren noensinne.

Ingen andre i verdenshistorien har mer enn fem.

Enighet rundt 1. plassen

– Jeg føler meg sikker på at han får sin sjuende Ballon d’Or, for selv med en hakkete høstsesong i PSG har Messi vært verdens beste i år. Han bar Barcelona på sine skuldre og scoret blant annet et utrolig flott mål i den spanske cupfinalen. Deretter ble det endelig triumf med landslaget i Copa America, sier Stamsø-Møller.

– Han har ikke vært i sin beste form i starten av karrieren i PSG, men han må alltid med på en slik liste. Messi er en ballkunstner man aldri har sett før, og umulig å stoppe, konkluderer Huseklepp.

– Egentlig burde Messi sannsynligvis vunnet enda flere enn de seks prisene han allerede har, til tross for at Cristiano Ronaldo har gitt ham solid konkurranse. Det argentineren har bedrevet de siste 15 årene har vært fra en annen planet, og i et år der han endelig også fikk sitt mesterskapsgull med Argentina er det vanskelig å komme unna, sier Mathisen.

Tror Lewandowski kan få sympati-stemmer

Den som er regnet for Messis argeste konkurrent til prisen denne gangen er Robert Lewandowski, som trolig ble snytt for samme pris da den i kalenderåret 2020 ikke ble delt ut. Den gang vant Bayern Champions League.

– Han ble frarøvet Gullballen i fjor da franskmennene merkelig nok valgte å droppe utdeling. I 2021 har han fortsatt der han slapp og scorer over et mål i snitt per kamp. Til tross for at han er godt inne i 30-årene ser han like sprek ut. En komplett spiss, sier Stamsø-Møller.

– En målmaskin uten sidestykke. Han er alltid på plass i boksen og hamrer fortsatt inn mål for Bayern. Polakken viser et bevegelsesmønster som spiss som man ikke har sett maken til, sier Huseklepp.

Lewandowski scoret vanvittige 41 Bundesliga-mål på kun 29 kamper forrige sesong, men måtte se sitt Bayern ryke ut allerede i kvartfinalen i Champions League. Der ble målmaskinen også tilsidesatt av Erling Braut Haaland, som også er blant de nominerte - som første nordmann på herresiden siden 1998 (den gang fikk Tore André Flo ingen stemmer).

– Jeg synes synd på Lewandowski, fordi han hadde nesten garantert vunnet denne prisen i 2020. Nå er det verre for ham, men dersom det er en som kan snyte Messi for den så er det nok han. Kan det tenkes at en del av journalistene som stemmer gir polakken sympatistemmer fordi han ble snytt forrige kalenderår? spør Mathisen retorisk.

Mesterskap teller ofte positivt

Prisen deles ut av det franske fotballmagasinet France Football og ble første gang tildelt Sir Stanley Matthews i 1956. Flere spillere med tilholdssted i England er nominert også denne gangen, og både Mohamed Salah (Liverpool) og Jorginho (Chelsea) er på TV 2-ekspertenes lister.

– Da Liverpool startet 2021 grusomt var Salah den eneste som leverte opp mot sitt beste. Når resten av laget har kommet seg på beina og blitt gode igjen har Salah vært fabelaktig, sier Stamsø-Møller om førstnevnte.

TV 2-eksperten trekker fram egypterens mange og vakre mål, og møter enighet hos sin kollega.

– Rettferdig å stille spørsmålet om Salah er verdens beste

– For en stabil spiller han er blitt. Han leverer mål eller målgivende i nesten hver eneste kamp. Det er ikke mulig å stoppe denne mannen om dagen, sier Huseklepp.

Ballon d’Or-topplistene preges gjerne av spillerne som har gjort det skarpt i mesterskap og i de gjeveste europeiske turneringene, og i så måte er det kanskje ikke så rart at italienske Jorginho også figurerer på samtlige av TV 2-ekspertenes lister.

– Han har spilt en svært viktig rolle for sine lags suksess dette året. Jorginho har vært den perfekte ballfordeleren hos Chelsea og Italia. Han er bestandig spillbar og finner nesten alltid gode løsninger, sier Stamsø-Møller om midtbanespilleren som var den eneste som vant både EM og Champions League i 2021.

– Han er en dirigent av en midtbanespiller, og har en egen evne til å kontrollere kamper for laget sitt enten det er med Chelsea eller Italia. Sentral både da Chelsea vant Champions League og da Italia vant EM, så han vil garantert nå høyt her, sier Huseklepp.

Uenighet om Ronaldo. Er han topp fem?

De fire nevnte spillerne er TV 2-ekspertene samstemte om, mens den femte plassen på listen er det delte meninger rundt. Både Stamsø-Møller og Mathisen vil ha med Karim Benzema.

– Det skal godt gjøres å bli enda bedre i en alder av 34, men Benzema har denne høsten faktisk spilt sin beste fotball noensinne. Han har det aller meste og leverer mål og målgivende pasninger på løpende bånd, sier Stamsø-Møller.

– Noen av de scoringene han har stått bak har vært av det helt magiske slaget. Real Madrid hadde aldri i verden ledet La Liga uten at han hadde tatt på seg superformen på ny, og vi skal heller ikke glemme at han var sentral i det franske laget som vant Nations League. Man kan gjerne le av den turneringen her til lands, men internasjonale landslagstrofeer teller alltid mye i kåringer som dette, sier Mathisen.

Men der B-lagsduoen Stamsø-Møller og Mathisen trekker fram Benzema, vil tidligere A-landslagsspiller Huseklepp i stedet ha en annen ringrev på sin topp-fem liste. Og det er ingen ringere enn mannen som har vunnet nest flest Ballon d’Or-trofeer i historien, Cristiano Ronaldo.

– Man kommer aldri unna denne mannen i slike kåringer heller. Manchester United har hatt en skrekkelig sesong så langt, men har blitt reddet i mange av kampen av Ronaldo. Han scorer alltid de viktige og avgjørende målene, sier Huseklepp om portugiseren som også ble toppscorer i Serie A i sin tid i Juventus, som teller for halve vurderingsgrunnlaget i årets kåring.

Ettersom Mathisen og Stamsø-Møllers topp fem-lister er identiske, og Huseklepp er enig i fire av fem av dem, er det de fem førstnevnte navnene du også kan velge blant når du nå inviteres til å gi din dom.

For hvordan mener du at topp fem bør se ut?

Setter du også Messi på topp?

