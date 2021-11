Sprudlende Liverpool sikret gruppeseier

Liverpool-Atlético Madrid 2-0 (2-0)

Jürgen Klopps menn hadde få problemer med å sende Atlético Madrid tilbake til Spania med null poeng.

To giftige innlegg fra Trent Alexander-Arnold var det som skulle til.

Seieren sørger for at Liverpool er gruppevinner, til tross for at det gjenstår to kamper i gruppespillet.

Jota sender Liverpool i ledelsen

– Det er enormt imponerende at de allerede er klare for sluttspillet. Dette var en tøff pulje, sier TV 2s fotballekspert Erik Huseklepp.

– Da jeg så gruppen trodde jeg virkelig ikke vi skulle være sikret avansement etter fire kamper, sier Jürgen Klopp etter kampen.

Det var Liverpools 25 strake kamp uten tap. Så mange kamper uten tap har de kun klart én gang tidligere siden de ble med i det engelske ligasystemet i 1893.

– Kampen var nesten helt perfekt. To fantastiske innlegg fra Trent Alexander-Arnold, og to fantastiske avslutninger, sier Liverpool-sjefen etter kampen.

Men seieren kom også med en kostnad. Etter kampen bekrefter Klopp at Roberto Firmino måtte av med en hamstringskade.

Utklassing

Tolv minutter var det Liverpool trengte for å ta ledelsen. Trent Alexander-Arnold svingte ballen vakkert inn inn mot Diogo Jota, som hadde løpt seg fri foran målet.

Portugiseren var nådeløs da han stanget ballen i mål.

– Kvaliteten på pasningen er like viktig som bevegelsen. Jeg fikk den servert på et sølvfat, så jeg trengte bare å fullføre den, sier Jota etter kampen.

Liverpool var ikke ferdig. Ti minutter senere smalt det igjen fra Alexander-Arnold. Denne gang var det Sadio Mané som fikk æren av å ekspedere ballen i mål.

Som om ikke målene var brutalt nok for Atlético, ble det enda verre da midtstopper Felipe fikk direkte rødt kort ti minutter før pause.

Brasilianeren var sjanseløs i løpsduell med Mané og sparket ham ned bakfra.

Var det riktig å gi rødt kort?

Annullerte mål til begge lag

Med ti mann ble det tøft for Atlético. Liverpool hadde full kontroll i andreomgang, men ti minutter ut i omgangen trodde spanjolene at de hadde redusert. Luis Suárez scoret på sin gamle arena, men måtte se målet bli annullert for offside.

Det samme skjedde med Liverpool, da Jota trodde han hadde scoret sitt andre mål.

Seieren sørger for at Liverpool er gruppevinner, selv om det gjenstår to kamper.