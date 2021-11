Rykteflom etter middagsdate

Det nærmer seg ett år siden superparet Kim Kardashian og Kanye West tok ut skilsmisse.

Paret giftet seg i 2012, og har de fire barna North, Saint, Chicago og Psalm sammen.

Siden skilsmissen har det florert rykter om paret har funnet tilbake til hverandre eller ei, men ting kan tyde på at det er over for godt.

Ny flamme?

Nå melder en rekke amerikanske medier at Kardashian er klar for å finne kjærligheten igjen. Og kanskje har hun allerede funnet en ny flamme.

For etter at realitystjernen delte et kyss med komiker Pete Davidson (27) da hun var gjesteprogramleder på «Saturday Night Live» for drøye to uker siden, har ryktene begynt å svirre om de to kan være mer enn bare gode venner.

Kim Kardashian, Pete Davidson Hold Hands at Knott's Scary Farm: They're 'Just Friends,' Source Says https://t.co/EJb9KQqWgD — People (@people) October 30, 2021

Onsdag melder både TMZ og People at Kardashian er i New York på besøk hos Davidson, og at de to er observert på sistnevntes favorittrestaurant hvor de nøt en privat middag, alene.

– Veldig lykkelig

Middagsdaten kommer bare noen dager etter at bilder hvor Kardashian og Davidson holder hender i en berg- og dalbane ble lekket til mediene.

En kilde sier til People Magazine at Kim Kardashian sitt hovedfokus er på jobben og sine fire barn, men understreker at 41-åringen nå er klar for å date.

– Hun er veldig lykkelig og på et bra sted. Hun har kommet seg over Kanye, og det føles ut som det er for det beste, sier kilden til magasinet.

Kjendistung eks-liste

Komikeren Pete Davidson (27) har en lang rekke kjente kvinner på sin liste over ekskjærester. Han var tidligere forlovet med superstjernen Ariana Grande, men forholdet tok slutt etter noen måneder.

POPULÆR: Pete Davidson er både en populært og kontroversiell komiker. Her fra årets Met Gala. Foto: Angela Weiss

Han har også vært sammen med skuespilleren Kate Beckinsale og Bridgerton-stjernen Phoebe Dynevor. Sistnevnte forhold tok slutt så sent som i august.