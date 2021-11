Årets utgave av Oslo Motorshow trakk rekordmange tilskuere. Dette ble som vanlig avviklet i Lillestrøm – med både bilutstilling og kjøring på en utendørs bane.

Noe av det som trekker mest publikum er drifting-konkurransen. Her møtes mange av de største profilene i Norge, for å vise seg fram for publikum.

Lørdag kveld var det flere som fikk med seg kjøringen enn noen gang. Rundt 2.700 personer hadde samlet seg i "bakgården" – for å se drifting i mørket.

Kjøring på kvelden gir en helt spesiell stemning.

750 hestekrefter

En av dem som deltok og var klar for å gi alt, var Morten Lyngøy, fra Sotra.

Han kjører en Toyota Supra med over 750 hestekrefter på bakhjula. Sånt blir det både svidd gummi og mye røyk av.

Lørdag kveld var han klar for å gi jernet. Men hva som skulle skje, var hverken han eller publikum forberedt på. Det ble rett og slett høydramatisk.

Se video av alt som skjedde under:

