Debatt i Krise-KrF: – Må vekk fra det konservative stempelet

«Krise». «Kritisk». «Alvorlig».

«Nå er vi på bunn».

Dette er ord KrFs tillitsvalgte bruker for å beskrive situasjonen til partiet i en ringerunde TV 2 har gjort til ordførere og fylkesledere.

I høst havnet partiet under sperregrensen og fikk sitt dårligste valgresultat siden 1936 (Kristelig Folkeparti ble stiftet i 1933).

STORE FORVENTNINGER: Ordfører i Sokndal Jonas Andersen Sayed (KrF) har klare forventninger til den nye KrF-lederen. Foto: Carina Johansen/NTB

Denne uken ble Olaug Bollestad enstemmig innstilt som ny partileder. Når hun etter alle solemerker blir valgt på partiets landsmøtet i midten av måneden, arver hun et parti i en historisk krevende situasjon.

– Det er viktig at Olaug nå forteller konkret hvilken retning hun vil ta partiet i, sier Sokndal-ordfører Jonas Andersen Sayed (KrF).

De 14 tillitsvalgte som TV 2 har intervjuet, peker blant annet på følgende årsaker til valgresultatet på skarve 3,8 prosent:

Regjeringsslitasje

Flere mener partiet fortsatt sliter med avskallingen og splittelsen som retningsvalget i 2018 førte med seg.

i 2018 førte med seg. At Ropstad-saken kom i siste fase av valgkampen fremheves også av flere som uheldig.

ÅTTE ÅR: KrF støttet Erna Solberg som statsminister i åtte år, og inngikk en rekke kompromisser som flere tillitsvalgte mener har kostet partiet velger. Foto: Ole Berg-Rusten/NTB

– Gjennom de åtte årene vi har utgjort flertallet på Stortinget, har vi måttet inngått mange kompromisser, og vi har kanskje mistet litt av den ideologiske egenarten vi hadde. Kompromissene har gjort oss mer grå, sier Sayed.

Han får støtte fra Kvitsøy-ordfører Stian Bjørsvik.

– Pelsdyrsaken og jordbruksoppgjøret er jo eksempler på saker som viser at det koster å sitte i regjering.

– Vekk fra konservativt stempel

Det mangler samtidig ikke på vilje til å gjenreise partiet blant de tillitsvalget TV 2 har intervjuet.

– Nå er vi på bunn. Samtidig opplever jeg en motivasjon for å klare å reise oss igjen. Nå har vi slikket sårene våre lenge nok, sier fylkesleder Randi Walderhaug Frisvoll i Møre og Romsdal KrF.

Flere peker på at det er avgjørende for partiet å legge en strategi for å få flere kvinner og flere under 50 år til å velge KrF.

– Jeg mener vi må dreie oss vekk fra det konservative stempelet. Vi har en del flotte velgere i en høy aldersgruppe, men de blir det færre av. Vi må sette inn støtet for å nå yngre velgergrupper, sier Frisvoll.

Etterlyser abortdebatt

Kampen for kontantstøtten og debatten om utvidelsen av selvbestemmelsen i abortloven var to sentrale saker i valgkampen. KrF sto klart mot skroting av abortnemndene og med det en økt selvbestemmelse. Samtidig ble saken vanskelig for partiet. Frisvoll er blant mange tillitsvalgte som mener det ble et problem at det ikke framsto klarer hva som er KrFs politikk og standpunkt i spørsmålet om selvbestemt abort.

KLAR FOR ENDRING: Fylkesleder Randi Walderhaug Frisvoll i Møre og Romsdal KrF. Foto: Ålesund kommune

– Jeg tenker at vi vil nå målet om å ivaretar det ufødte liv i mye større grad med abortforebyggende arbeid enn å være konsekvent imot abort. Det er den diskusjonen partiet må ta nå, sier fylkeslederen i Møre og Romsdal.

Leder av Rogaland KrF, Oddny Helen Turøy, mener partiet med fordel kan svare tydeligere på spørsmålet om selvbestemt abort.

– Vi er enige og tydelige på at vi ønsker et sterkere vern for det ufødte liv, men den politiske situasjonen har endret seg siden vi vedtok vårt program. Vi må nå jobbe for at dagens abortgrense ikke utvides ytterligere, sier Turøy.

ETTERLYSER TØFFERE TONE: Fylkesleder i Troms og Finnmark KrF, Truls Olufsen-Mehus. Foto: KrF

Fylkesleder i Troms og Finnmark KrF, Truls Olufsen-Mehus mener på sin side at KrF i større grad må ta på seg rollen som det ufødte livs fremste forsvarer.

– Når det gjelder verdipolitikken så mener jeg vi må gå med hevet hode, og si at vi vil innføre en fostervernlov. Vi må argumentere mye tøffere og utfordre de partiene på når de mener de ufødte liv fortjener menneskerettigheter, mener Olufsen-Mehus.

Vil gå inn for kjernekraft

Selv om det er trangt om plassen blant klimapartiene, er det en rekke av de tillitsvalgte som mener KrF tydeligere må fronte og spisse klima- og miljøpolitikken sin.

Olufsen-Mehus, er uenig.

– Jeg tror ikke klima er en vinnersak for KrF. Skal vi ta nye velgere på dette feltet må vi komme med noe nytt, som å gå inn for kjernekraft, sier fylkeslederen.

– Må over sperregrensen

KrFs program er vedtatt for de neste fire årene, og det ekstraordinære landsmøtet 13.-14.november skal ikke i utgangspunktet vedta ny politikk for partiet, men velge ny ledelse.

Det er en ledelse som vil få en tøff oppgave med å løfte partiet.

Fitjar-ordfører Harald Rydland beskriver partiets situasjon som kritisk.

– Skal det ha noe for seg å være et politisk parti, må man være over sperregrensen. Hvis ikke når man ikke frem med politikken sin.