– Vi har skyhøye ambisjoner i Norge. I løpet av 2025 skal vi være blant de tre største elbilmerkene, sa salgsdirektør Christian Hem på den offisielle visningen av Xpeng P7 på Kløfta tidligere i høst.

På scenen viste han grafer og salgsmål – og salgsutviklingen til det kinesiske bilmerket.

De har vært i Norge i ett år, allerede. Deres første modell ut var SUV-en G3. Nå har de fått den norske importøren XPI i ryggen, hvor MotorGruppen er majoritetseier. De har blant annet lang erfaring med Renault og Mitsubishi.

Tyngden dette samarbeidet bidrar med er viktig. Nå har nemlig Xpeng tilgang til en rekke forhandlere og verksteder rundt om i landet.

Sannsynligvis kommer salget av Xpeng til å ende på rundt 400 biler i 2021. Det er lite, i det store bildet.

Men fra 2022 skal det bli vei i vellinga. Nye P7 er tiltenkt selve lokomotiv-rollen.

Tesla-kopi

Fra utsiden er det ikke så rent lite som minner om en viss annen elektrisk storselger. Likhetstrekkene til en Tesla Model S er påfallende. Vi snakker sedan med litt coupeaktig taklinje og rammeløse dører.

Xpeng P7 AWD Pluss: Gunstig pris og mye utstyr Minus: Mangler hengerfeste Pris fra: 447.820 kroner Pris testbil: 507.820 kroner

Men P7 er naturligvis betydelig billigere enn den amerikanske originalen. Vi snakker en startpris på 447.820 kroner med bakhjulsdrift og rekkevidde på 530 kilometer (WLTP).

Med firehjulsdrift starter prisen på 507.820 kroner. Da med rekkevidde på 470 kilometer.

Målestokken

Siden prisen, rekkevidden og effekten er såpass mye lavere enn Model S, er det langt mer relevant å sammenligne P7 med de to andre storselgerne fra Tesla: Model 3 og Model Y.

De to er akkurat nå målestokken for nykommerne i elbilsegmentet i Norge. Skal du menge deg øverst på registreringsstatistikken, er det disse to du må konkurrere med.

P7 er mer eller mindre nøyaktig lik Model 3 i pris, etter høstens prisøkning på sistnevnte. Den koster med firehjulsdrift 449.900 kroner. Model Y starter på 534.900 kroner.

Spent

Prisen på rundt en halv million kroner, kombinert med mye utstyr, gjør at P7 med 4x4 bør kunne være aktuell for mange kjøpere.

Vi har ventet lenge på å få teste den.

Rett etter presentasjonen på Kløfta, får vi overlevert nøklene. Dette blir spennende!

Får Xpeng det som de vil, blir dette et vanlig syn på norske veier.

Hvordan er den å kjøre?

De aller første kilometerne bak rattet i en helt ny bilmodell, er ofte viktige for helhetsinntrykket. Hvis du blir skuffet fra første stund, preger det gjerne resten av opplevelsen – og det kan være vanskelig å snu det til noe positivt.

I det jeg ser på klokka at jeg har kjørt bilen i rundt 15 minutter, konstaterer jeg at P7 har bestått førsteinntrykk-testen. Den gir inntrykk av å være skikkelig sammenskrudd, med god balanse mellom høy komfort og fast understell. Støynivået er det også lite å si på – og ingen irriterende knirke- eller ulyder.

Inntrykket forsterkes underveis. Tre meter akselavstand og ganske bred sporvidde er med på å gjøre den myk over ujevnheter og stødig i svingene. I forhold til for eksempel Model 3, oppleves komforten å være et knepp høyere.

Men på aktiv kjøring, synes vi Tesla er skarpere og strammere.

Vårt inntrykk er at Xpeng har prioritert komfort høyt. Det merkes også på styringen, som er lett og ganske vag. Den gir deg ikke så mye følelse med underlaget og veigrepet. Heller ikke når du setter den i Sport-modus.

Det er ulike kjøremoduser å velge mellom.

Det som imidlertid merkes godt i sistnevnte kjøreprogram, er at den blir piggere. Her får du ubegrenset tilgang til de 430 hestekreftene. Det merkes! Da blir nemlig P7 et skikkelig råskinn. 0-100 km/t leveres på 4,5 sekunder. Mer eller mindre nøyaktig samme tid som Model 3 AWD. Kraftoverskuddet er formidabelt.

Men som i en del andre elbiler, merkes det at frasparket blir betydelig lavere når batteriet begynner å bli brukt opp.

Dugg på frontrua kan være veldig irriterende. I Xpeng er det vanskelig å bli kvitt, blant annet fordi klimaanlegget i utgangspunktet ikke henter inn frisk luft utenfra.

Balansen i bilen er god og tyngdepunktet lavt. Når du presser på i svingene, kommer hekken kontrollert ut i et lite forsøk på overstyring. Men før det blir noe dramatikk / moro, griper ESP-systemet inn og holder deg stødig på rett kurs.

Elektronikken griper forresten inn ganske mye. Blant annet hugger den til irriterende mye når vi bruker adaptiv cruisecontroll. Bilen har totalt 31 sensorer – inkludert 14 kameraer, 12 ultrasoniske sensorer og fem millimeter bølgeradarer.

De virker i overkant nervøse. Derfor blir det ganske slitsomt å kjøre både med adaptiv cruisekontroll og med filholderassistent. P7 er for såvidt ganske selvkjørende – men det blir så mye unødvendig rykkete bremsing, mas om å holde i rattet og varsling om at kjøreforholdene er vanskelige (uten at de er det!), at jeg til slutt bare slutter å bruke disse.

En litt irriterende detalj, er også at radio/musikk dempes i noen sekunder i forbindelse med hver talebeskjed om at du må holde fila, passe på trafikken eller holde i rattet. Mange andre har valgt mer fornuftige løsninger på dette, som gjør at du slipper å bli avbrutt midt i favorittlåta/podcasten eller nyhetssendingen på radioen.

Det er også et par andre "bugs" som vi ikke helt blir kloke på:

Mye dugg på rutene. Her hjelper det ikke mye å sette på full fres mot vinduene. Det blir mye tørking med klut og ermene på genseren for å få skikkelig utsyn.

Xpeng uttaler følgende om dette:

På P7-modellene som er levert til Norge er ikke innstillingen for varmeelementet satt til maks ytelse. Blant annet av hensyn til rekkevidde. Innstillingen kan endres gjennom en trådløs softwareoppdatering. Vi jobber tett sammen med fabrikken for å hele tiden utvikle produktene våre for å gjøre de så optimale som mulig for norske forhold. Det er en egen innstilling i displayet for klima hvor du har muligheten til å åpne opp innsuget for frisk luft for å raskere fjerne dugg fra rutene.

Det er bygget inn høyttaler i selve nakkestøtten, som i utgangspunktet er ganske smart når du skal snakke i telefonen. Men vi skulle gjerne hatt litt mer lyd.

Flere av de jeg snakket med på telefonen mens jeg kjørte klaget over at det var dårlig kvalitet på lyden fra bilen.

Xpeng sier: Det er innstillinger for tale i bilen som vil kunne forbedre dette. Vi skal se på dette videre.

Klimaanlegget blåste ikke skikkelig varmt noen ganger. Satte temperaturen på 25 grader, uten at det hjalp.

Xpeng sier: I likhet med svaret til varmeelement er ikke systemet forhåndsinnstilt på maks ytelse. Kompressoren til klimaanlegget er innstilt til å slå seg av dersom utetemperaturen er over 12 grader. Blant annet av hensyn til rekkevidden. Som for varmeelementet vil en trådløs softwareoppdatering løse dette problemet, og våre tekniske team ser på disse i sammenheng.

Ville ikke lade via vanlig stikkontakt (fungerte fint med vanlig vegglader).

Xpeng sier: Teknikeren hos oss testet ladekabelen før utlevering og da fungerte det fint, men vi skal se nærmere på data fra bilen, for å se hva som evt har gått feil på det tidspunktet det ble forsøkt å lade.

Kort sagt: Det er rom for forbedring på en del områder. Den gode nyheten er at mye av dette kan løses ved hjelp av programvare-oppdateringer.

Forbruket endte til slutt på rundt 18,5 kWt da vi kjørte testruta på 100 kilometer.

Rekkevidden er altså oppgitt til 470 kilometer – takket være batteripakken på hele 80 kWt. Basert på testperioden vår med bilen, høres ikke rekkevidden urealistisk ut under gode forhold.

Vi kjører bilen gjennom testløypa på 100 kilometer. Her er det både motorvei, riksvei og småveier. På disse turene gjør vi det så enkelt som mulig: Følger trafikken og fartsgrensene, bruker ikke spareprogrammet på bilen (Eco) – og forvarmer ikke batteriet før avreise. Forholdene under testturen er seks til åtte plussgrader og stedvis våt asfalt.

Vi ender med et forbruk på 18,4 kWt per 100 kilometer.

Men vi kan legge til at da vi startet med varm batteripakken, viser kjørecomputeren et forbruk på 15,5 kWt per 100 kilometer halvveis. Og da hele turen på 100 kilometer var ferdig, sto det 16,3 kWt. Noe annerledes kjøreforhold var det, men det viser at forvarming har mye å si for rekkevidden.

Kapasiteten på hurtiglading er ikke på nivå med de beste: 80 kW. Men Xpeng sier at du skal kunne lade fra 30 til 80 prosent på rundt en halvtime. Med vanlig vegglader tar den samme øvelsen cirka 6,5 timer. Det er jo den man bruker mest – og her er kapasiteten på 11 kW.

Det er ikke så stor åpning til bagasjerommet. Så her bør du sjekke at du får inn det du skal ha med deg, før du slår til.

Plass og praktiske løsninger:

Hva får du med deg?

P7 har en blanding av sedan- og kombi-karosseri. I motsetning til Model S – men i likhet med Model 3 – er det her koffertlokk. Du får altså ikke stor bakluke, som gjør innlasting litt enklere.

Volumet på selve bagasjerommet bak er på 440 liter – og du har ikke noe ekstra rom under gulvet, slik som på mange andre biler. Det betyr at du bør sjekke litt nøye om det er tilstrekkelig plass/takhøyde til det du trenger å få med deg med.

Her har du 440 liter til rådighet. Ryggen på baksetene deles 60/40.

Baksetene kan felles ned 60/40. Opplysninger om hva volumet blir da har vi ikke fått.

Du får ikke tilhengerfeste på denne bilen. Men taklast er det lagt til rette for. Opptil 75 kilo kan den ha her.

Dessuten har du et bagasjerom foran (frunk), som er praktisk til oppbevaring av for eksempel ladekabler.

Livet i baksetet

Andre seterad fungerer godt for to personer, men det midterste sete er ganske smalt.

Takhøyden er sånn at jeg med mine 190 cm såvidt stanger oppi glasstaket. Det er også noe trangt til beina under setene foran. Men for de som ikke er så langstrakte vil takhøyden holde fint.

Selve coupeen oppleves lys og luftig, takket være stort glasstak.

Midtarmlenet inneholder to koppholdere og du har også to USB-C-uttak og egne luftdyser til klimaanlegget. Men du kan ikke stille inn separat temperatur for andre seterad.

Skulderhøyden er ikke sånn at den hindrer noe særlig utsyn. Gode nyheter for barna!

To personer sitter godt i baksetene. Men takhøyden blir noe snau for de mest høyreiste av oss.

Bak rattet

Forsetene er virkelig bra. Igjen er komfort i høysetet – med mykt nappaskinn og myke puter. Sidestøtten er bra – uten at vi vil kalle dette skikkelige sportsseter. Men de kler bilens karakter.

Du kan justere korsryggstøtten, men det er ikke forlengbar sittepute.

Rattet er stort og passe tykt, med flatt bunn. Men det er ikke så mye du kan styre via knappene på rattet, så du må innom hovedskjermen for å gjøre det meste. I tillegg er responsen på multifunksjonsknappene tidvis ganske treg.

Her får du god komfort, i mykt nappaskinn med kontrastsømmer.

Fly eller limousin? Ja takk – begge deler!

Design: Utenpå og inni

Du trenger ikke å bruke lang tid på å granske en P7, før du forstår hvor de har hentet inspirasjon fra. Tesla Model S har åpenbart vært støpeformen, her. For bare noen år siden, humret vi godt av "Kina-kopiene". De var liksom både lik og likevel helt forskjellig, på samme tid.

Men Xpeng med flere har fått mye bedre dreis på designet. Nå er det ikke lenger noe vi ler av. Dette ser bra ut.

Fronten har litt særpreg med den heldekkende lysstripen øverst – og hovedlysene plassert under. Akkurat der får vi litt Citröen-vibber.

Hovedlysene er for øvrig bra – men ikke på nivå med de aller beste. De maskerer ikke ut bilen foran/møtende trafikk og har ikke like bra rekkevidde som for eksempel Opel, BMW og Mercedes.

Fra siden og bak ser det elegant og stilig ut. Vi liker fargen på testbilen, særlig i kombinasjon med mørke felger og en del mørke detaljer.

Hvis du virkelig vil stå ut i mengden, bestiller du spesialmodellen P7 Wing Edition. Den leveres i et begrenset opplag, har spesiallakk, mer forseggjort interiør – og saksedører!

Om du synes grå lakk og vanlige dører blir litt kjedelig, kan du jo gå for Wing Edition. Da legges du merke til ...

Hvordan oppleves bilen?

Også på innsiden merker vi raskt hvilken revolusjon kinesisk bilindustri har vært gjennom. Dette ser mer påkostet ut enn for eksempel Tesla. Vi liker at du har instrumenter foran rattet, og ikke bare en stor skjerm midt på dashbordet.

En høy og bred midtkonsoll er behagelig å hvile armene på – og gir gode oppbevaringsmuligheter. Både midtarmlenet og dørene er skinntrukket med kontrastsømmer – og Dynaudio-høyttalerne (totalt 18) er stilige, både de i dørene og de som stiger opp på hver sin ende av dashbordet. Skinnsetene har røde kontrastsømmer og gir et ekstra løft.

Det er også smakfull stemningsbelysning – som kan endres i en rekke ulike farger.

Vi skulle gjerne hatt muligheten til å velge sort taktrekk, som ofte bidrar til å øke premiumfølelsen. Men totalinntrykket er bra for sitt prissegment.

Dashbordet er smart løst. Stor og god hovedskjerm og bra digitale instrumenter. Men opplevd kvalitet på plastknappene på rattet er ikke mye å skryte av.

Tech-faktor

Hovedskjermen til infotainmentsystemet fungerer godt. Menysystemet er oversiktlig, og man lærer seg raskt noen snarveier til de viktigste funksjonene. De digitale instrumentene er også oversiktlige (og prikk like Tesla sine!), men vi skulle gjerne hatt muligheten til å styre mer med hjelp av knappene på rattet.

Xpeng har utviklet sitt eget infotainmentsystem – Xmart OS In-car Intelligent System. Her har du også kunstig intelligens og avansert talestyring, som skal gjøre bilen smartere.

GoogleMaps brukes til navigasjonen. Bedre blir det ikke. Visningen på skjermen er ryddig og lett å følge. Dessuten kan du konfigurere visningen, slik at du har raskt tilgang til andre funksjoner, som telefon, underholdning og kjørecomputer.

P7 er rett og slett godt spekket med moderne utstyr. Du har adaptiv cruise kontroll, parkeringsassistent, alt mulig av varslingssystemer, 360 graders ryggekamera og Brembo-bremser.

P7 har mye tech ombord.

Konklusjon

P7 er absolutt et spennende og nytt alternativ. Med rekkevidde på 470 kilometer med firehjulsdrift, dekkes behovet for svært mange. Plassen er også tilstrekkelig, selv om bakluka er ganske trang. Muligheten for taklast er i denne sammenheng avgjørende.

Dessuten er designet mer spiselig for mange, enn Model 3 og Model Y.

Men det er noen punkter som bør ryddes opp i ganske raskt, om det skal bli skikkelig volum på denne bilen. Basert på tilbakemeldingene vi har fått etter testing, er det noe som jobbes med.

Visningen på hovedskjermen er svært brukervennlig og oversiktlig.

Bilen for deg hvis:

Du trenger firehjulsdrift og bra rekkevidde

Ikke bilen for deg hvis:

Du misliker "varslingslyder" - og trenger hengerfeste

Du ser kanskje hva denne bilen ligner veldig på ...

Eierne mener

I Brooms bilguide, kan norske eierne selv fortelle om bilene sine. Omtrent som en Tripadvisor for bil. Så langt har vi fått inn over 10.000 omtaler!

Du kan også fortelle om bilen din: Klikk her – det er fort gjort.

Det ligger naturlig nok ingen vurderinger av Xpeng P7 enda.

Xpeng P7 AWD Motor og ytelser: Motor: Elektrisk, én motor på hver aksling Effekt: 430 hk / 655 Nm 0-100 km/t: 4,5 sek. Toppfart: 170 km/t Forbruk (WLTP): 16,4-19,1 kWt Batteri/lading: Batteripakke: 80 kWt Rekkevidde: 470 km (WLTP) Hurtiglading: 80 kW Ombordlader: 11 kW Mål, vekt og volum: Lengde x bredde x høyde: 488 x 189 x 145 cm Bagasjerom: 440 liter Vekt: 2.097 kg Tilhengervekt: 0 kg Taklast: 50 kg Pris: Startpris: 507.820 kroner Pris testbil: 507.820 kroner Oppgitt vs målt: Målt forbruk* 18,4 kWt/100 km * = Vi kjører alle testbilene i egen testløype, som inkluderer motorvei, småkjøring og landevei, og forsøker å gjøre det så likt som mulig. NB: Forbruket påvirkes likevel av ytre faktorer, som temperatur, vær, kjøreforhold, trafikk og kjøremønster.

