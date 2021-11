Debutanten trodde han ble vraket: – Jeg tenkte: «Åh fuck»

Se Norge-Nederland lørdag fra kl.16:30 på TV 2 og TV 2 Play

Lørdag møter de norske håndballgutta Nederland.

For Eskil Dahl Reitan kan debuten på A-landslaget skje på hjemmebane. Men for kun en drøy uke siden skulle den 20-årige trønderen egentlig på samling i Polen med rekruttlandslaget.

Dahl Reitan forteller at han var på trening da treneren kom bort og sa at landslagssjefen prøvde å få tak i ham.

– Jeg tenkte at han sikkert tullet, og så tenkte jeg ikke noe mer over det.

Treneren spurte igjen etter trening, og da Dahl Reitan sjekket telefonen, var det et ubesvart anrop fra Christian Berge.

– Og så ringer jeg og han sier: Det blir ikke noe Polen-tur på deg likevel. Jeg tenkte: «Åh fuck». Og da sa han: Det er fordi du skal med A-landslaget i Trondheim. Jeg visste ikke hva jeg skulle si, jeg ble helt stum, forteller Dahl Reitan og smiler.

– Du tenkte: Nå mister jeg plassen på rekruttlaget?

– Det var det første jeg tenkte, ja. Jeg ble litt skuffa, men så ble jeg veldig glad. Så var det rett hjem og fortelle det til familien. Det var en bra dag.

Sagosen står over

Nå har landslaget vært samlet siden mandag, og Dahl Reitan får kjenne på et annet nivå med internasjonalt kaliber.

– Det er utrolig artig, men det er litt rart å være her. Nivåforskjellen merker jeg jo fra hverdagen: Det er noe annet å trene med Sander Sagosen enn de hjemme i Kolstad. Det er et hakk opp og det er mye nye spill som tar litt tid å lære seg. Jeg føler det har gått ganske bra, over all forventning egentlig, forteller bakspilleren om første samling med førstelaget til Norge.

JUBLER: Eskil Dahl Reitan fikk ikke debuten sin mot Danmark på torsdag, men vil trolig få den på lørdag mot Nederland. Foto: Annika Byrde / NTB.

Torsdagens kamp mot de regjerende verdensmestrene Danmark endte med tap, men Sander Sagosen storspilte og scoret 11 mål foran drøye 3000 tilskuere. Mot Nederland blir ikke Sagosen å se på parketten.

– Nå skal Sander stå over, så da kommer den lille muligheten for de andre til å vise seg virkelig frem. Sander tar mye ansvar og noen må tette igjen det hullet mot Nederland. Så det skal bli moro å se, sier landslagssjef Christian Berge.

Kolstad-satsningen

Søndag presenterte Dahl Reitans klubb, Kolstad, sine store planer om å bli verdens beste håndballag. Trønderne har signert blant annet Torbjørn Bergerud og Magnus Gullerud fra sommeren 2022, og sommeren 2023 kommer Magnus Abelvik Rød og Sander Sagosen.

– Jeg hadde ikke sett det for meg det for ett år siden, sier Dahl Reitan, smiler og rister på hodet.

– Det er utrolig artig. Det lover ikke bare veldig godt for Kolstad, men for hele norsk håndball. Andre lag kom ikke til å ligge på latsiden heller.