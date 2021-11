Silvan Loher (35) reddet to sjøfugler fra den sikre død i Oslofjorden

– Det beste for overlevelse er at fuglene kan mates med usaltet fisk og være i ro noen dager, sier Silvan til TV 2.

Det skjer ofte og oftere, funn av døde og døende lomvier i Oslo og omegn.

Bestanden av lomvier har hatt en dramatisk nedgang de seneste årene. Bestanden i Norge har minsket fra 300.000 fugler til 30.000 hekkende par.

Pingvin?

Silvan Loher er fra Sveits og elsker norsk natur og dyreliv. Han ble oppmerksom på lomvier en kveld han var ute og spaserte ved Akerselva i Oslo.

REDDET: Silvan Loher og Lise Lotte Lund hjelper en lomvi fra den sikre død ved Operaen. Foto: Per Haugen/ TV 2

– Jeg trodde først det var en pingvin. Da jeg var på tur med mine to katter så jeg en lomvi midt på Akerselva og ble engasjert i å hjelpe de på en egen Facebookgruppe, forteller Loher.

Ved den norske opera i Oslo treffer TV 2 Silvan Loher, sammen med mange andre dyrevernere som er svært bekymret for den sjarmerende sjøfuglen som er rødlistet.

Engasjementet rundt disse sjøfuglene er enormt og det finnes nå en egen Facebookgruppe «Krisehjelp for Lomviene i Oslofjorden.».

LOMVI-SPA: Jeroen Van Der Kooij veier en lomvi for å sjekke om den har riktig vekt før den skal slippes ut i sjøen. Foto: Per Haugen/TV 2

– Det viktigste er å sikre fuglene hvis de sitter på land inne i byen eller i parker. De er avhengig at man frakter dem til sjøen, men ikke innerst i Oslofjorden, helst litt lenger ut som i Drøbak. Problemet er at de er utsultet når de sitter på land, så det beste er å gi dem usaltet hvit, fet fisk. Man kan finne hjelp også på Fugleadvokatenes hjelpegruppe, forteller Loher.

Lomvi-spa

De to lomviene som TV 2 er med på å fange ved den norske Operaen er heldige og blir fraktet til Nittedal hvor den nederlandske biologen Jeroen Van Der Kooij rehabilitererer forkommede fugler.

I et anneks til garasjen har han laget et Spa for hvor han veier, forer og steller fuglene før de slippes ut igjen i sjøen. Han kjenner godt til rehabilitering av sjøfugl fra hjemlandet Nederland.

– Jeg har alltid vært opptatt av dyr som har behov for hjelp. Jeg har drevet flaggermusmottak i over 15 år, og tatt meg av skadde og forkommende dyr. Men nå er de fleste i dvale så nå har jeg tid til dette. Jeg leste i media et det var mye lomvi som trengte hjelp, og jeg har jo plass her, så da tenkte jeg at jeg kunne prøve, forteller Kooij til TV 2.

FORING: Silvan Loher og Jeroen Van Der Kooij forer en sulten lomvi i Nittedal. Foto: Per Haugen/ TV 2

Finner ikke mat

Lomviene tilbringer vinteren i blant annet Skagerrak og Nordsjøen og er blitt ført med kraftig vind til Oslo. En del av fuglene er svekket etter den lange reisen.

Noen lander inne på land, der de har problemer med å lette og ikke finner mat. Det er ikke første gangen dette skjer, og nå oppstår problemet hver høst.

BIRDLIFE: Ivar Ruud Eide er svært engasjert i lomvi-problemet i Oslofjorden. Foto: Goran Jorganovich/TV 2

– Det er jo tragisk at slikt skjer, og det vi gjør her hos meg er bare symptombekjempelse. Vi må jo egentlig årsaken til livs, at det blir fanget så mye fisk at ikke sjøfugler kan livnære seg i havet er ille, sier Jeroen Van Der Kooji.

Birdlife

En annen som engasjerer seg i lomvi-problemet i Oslofjorden er Ivar Ruud Eide som representerer organisasjonen Birdlife. Han bor selv i Drøbak hvor TV 2 er med på å slippe ut de to fuglene som har blitt rehabilitert i Nittedal.

REDDET: Den ene Lomvien som ble reddet av Silva Loher steller fjørdrakten før den setter kurs mot det åpne hav. Foto: Goran Jorganovich/TV 2

– I et par ukers tid har dette problemet nå pågått og det er ikke bare her i Oslofjorden. Det har kommet meldinger fra andre land også, Sverige, Danmark Nederland og Storbritannia, hvor de opplever det samme. Jeg skulle ønske at det offentlige også hadde et engasjement rundt dette, men foreløpig uteblir de, sier en fortvilet Ruud Eide.

Tilbake i sjøen

Silvan Lohers to fugler som han reddet fra den sikre død i havnebassenget ved Operaen, slippes ut på en strand i Drøbak. De er klare for tur tilbake til Skagerak og det åpne hav, hvor de forhåpentligvis finner mat. Lomvien blir over 30 år gamle og dykker ned til 200 meter.

– En av de vi slapp ut i dag er jeg veldig optimistisk for, den virket veldig frisk. Den andre virket litt slappere, men jeg håper den klarer seg også. De var ulike i karrakter, men vi får satse på at det går bra med dem, avslutter Loher til TV 2.