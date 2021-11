Det skjer mye på elbilmarkedet for tiden. En rekke nye merker dukker opp - flere av dem fra Kina. Nio er ett av dem. De lanserte i høst sin elektriske SUV ES8.

Men de har ikke bare en spennende bil for det norske markedet – men også en helt annen filosofi rundt bilsalg og -eierskap enn de fleste andre.

I høst åpnet de sin første «forhandler» på Karl Johans gate i Oslo. En av landets dyreste adresser. Her har de okkupert to etasjer i et mildt sagt fasjonabelt lokale – som minner svært lite om det vi forbinder med en vanlig bilbutikk.

Men enda mer spesielt er det at de vil satse på batteribytte på bilene sine. Altså at du kan bytte til en nyladet batteripakke når det du har i bilen er tomt.

Hele operasjonen er gjort på noen få minutter – og i disse dager ferdigstilles den aller første batteribytte-stasjonen i Norge.

Tok bilder

Jan Andresen fra Lier bor bare 500 meter fra stedet Nio har valgt å sette den første batteribytte-stasjonen. Den bilinteressert 53-åringen sendte bilder av byggeprosessen til Broom.

– Jeg ble faktisk oppmerksom på Nio i forbindelse med innslaget dere hadde på God Morgen, Norge. Da ble snakk om batteribytte, ble jeg også oppmerksom på byggingen som pågikk rett borti gata, forteller han.

Selv kjører han Volvo med dieselmotor – men synes Nio sin måte å tenke på er spennende.

Stasjonen i Lier fungerer – og en offisiell åpning er ikke langt unna.

Offisiell åpning

Toppsjefen for Nio i Norge, Marius Hayler, forteller at stasjonen i Lier fungerer, allerede. Men at de skal teste den litt mer, før det blir offisiell åpning i fjerde kvartal.

Totalt er planen at det skal komme fire til før sommeren – og 16 til fortløpende etter det. Disse skal plasseres strategisk mellom de store byene i Norge.

Fordelen med denne løsningen, er naturligvis at du slipper å bruke lang tid på å lade.

Det kan nok bli noen misunnelige blikk fra elbileierne som står og lader like ved Nio sin batteribytte-stasjon, eller Power Swap Station (PPS), som Nio kaller dem.

Etterhvert skal det komme over 20 slike batteribytte-stasjoner strategisk plassert rundt om i Norge.

Miljøvennlig

I tillegg mener Nio at denne løsningen er mer miljøvennlig. De mener forringelse av batteripakkene, vil gjøre at mange elbiler må skrotes før tiden. Ikke fordi bilen i seg selv er utslitt, men fordi batteriene etter åtte-ti års bruk blir for mye svekket.

Akkurat det går forresten på tvers av både det andre bilprodusenter mener – og mye erfaring så langt har vist.

I Kina står det forresten over 400 batteribytte-stasjoner, så systemet er testet ut, allerede.

Kjøpe elbil uten batteri

En annen ting som gjør Nio ganske unike, er at du kan kjøpe deres ES8 uten batteripakke. Det høres jo litt merkelig ut. Elbil uten batterier.

Men det er altså en forklaring. Velger du denne løsningen koster bilen 519.000 kroner (startprisen med batteri er 609.000 kroner) – og så leaser du batteripakken for 1.499 kroner.

Nio peker på at du slik sikrer deg at du slik sikrer deg en ny og oppdatert batteripakke til enhver tid. Du kan også variere hvilken batteripakke du leier – stor eller liten. Sistnevnte koster mindre penger.

