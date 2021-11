Tror «Rust»-tragedien kan ha vært sabotasje

GOD KVELD NORGE (TV 2): Det er advokaten til den våpenansvarlige under filminspillingen som stiller spørsmål ved hele hendelsen.

I et intervju med NBC deler advokaten til Hannah Gutierrez-Reed, som var våpenansvarlig på filmsettet, en teori rundt dødshendelsen under innspillingen av «Rust».

– Hvordan kom ekte ammunisjon på settet, og hvem tok den med seg dit? sier advokat Jason Bowles i intervjuet med kanalens program «Today».

Skutt og drept

DØDE: Filmfotograf Halyna Hutchins (høyre) døde som følge av skadene hun fikk etter hun ble skutt på filmsettet. Foto: Swen Studios

Hendelsen advokaten snakker om er da skuespiller Alec Baldwin avfyrte et våpen som drepte filmfotograf Halyna Hutchins (42), og skadet regissør Joel Souza (48) for snart to uker siden.

Det hele fant sted under innspillingen av western-filmen «Rust» i New Mexico.

En talsperson for Baldwin har tidligere uttalt at hendelsen skjedde som følge av at et rekvisitt-våpen med løsskudd, som ble brukt på filmsettet, ble avfyrt med en feiltakelse.

I etterkant av hendelsen har det blant annet vært et fokus rettet mot Gutierrez-Reed som hadde ansvar for å sikre våpenet Baldwin brukte.

Hennes advokater, Bowles og Robert Gorence, undrer seg over hvordan ekte ammunisjon kom inn på settet, og tror den har blitt plantet der med vilje for å sabotere.

– Noen som ønsket å sabotere settet

Kulene som ble brukt i våpenet under filminnspillingen skal ha blitt tatt fra en boks hvor det lå løsammunisjon som man ikke kan skyte med.

– Vi vet ikke om den ekte ammunisjonen kom fra den boksen, men vi antar at noen har lagt kula i den boksen, sier Bowles til NBC.

Han forteller så at han ikke har bevis på teorien han legger frem, men tar opp et mulig motiv.

Dagen før skytescenen, som drepte Hutchins og skadet Souza, hadde flere forlatt settet i protest på grunn av sikkerhetsbekymringer. Det hadde også vært flere feilskytinger av pistolen i forkant av hendelsen ifølge NBC.

Bowles tror dette er viktig å trekke inn i saken:

– Noen som ønsket å sabotere settet, ønsket å bevise et poeng eller vil si at de er misfornøyde eller irriterte kan ha lagt ekte ammunisjon i boksen, forklarer han.

Våpenet lå uten tilsyn

Advokatene til våpenansvarlig Gutierrez-Reeds forteller videre i intervjuet at samme dag som tragedien skjedde lå pistolen uten tilsyn i to timer.

Gutierrez-Reeds var ansatt i to stillinger under innspillingen og hadde også ansvar som rekvisittassistent. Dette gjorde det vanskelig for henne å kunne passe på våpenet hele tiden mens hun jobbet.

Advokatene hevder også at det var mangel på sikkerhetsmøter, og at den våpenansvarlige mente det ikke var tid til nok trening og forberedelse på skudd. Hun skal ha blitt overstyrt av produksjonen da hun sa at de måtte ha mer tid til trening.

Kilder fra filmproduksjonen skal ha sagt til NBC tidligere at det er vanlig at våpenansvarlig kan ha andre ansvarsområder innenfor et rekvisitteam.

– Hun var min venn

I Baldwins første uttalelse etter tragedien fortalte han at det var en pågående etterforskning og at hun ikke kulle uttale seg om den.

Han delte også med pressen at Hutchins som døde av skuddet Baldwin avfyrte var hans venn.

– Hun var min venn. Dagen jeg kom til Santa Fe tok jeg henne med ut på middag, vi var et veldig sammensveiset crew, sa han da.

Skuespilleren sa også at han hadde medfølelse med regissør Souza som ble skadet, og at han hadde vært i kontakt med familien hans.

Politiet i Santa Fe, New Mexico, har gjort beslag i 600 gjenstander på filmsettet til «Rust» av blant annet skytevåpen, ammunisjon, klær og utstyr.

Politiet har også opplyst at flere personer holdt i våpenet før skuespiller Baldwin fikk det.