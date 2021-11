Endelig skinner vidunderbarnet: – En global superstjerne

Vinícius Júnior (21) har allerede scoret flere mål i LaLiga enn han gjorde på de tre foregående sesongene. Nå mener TV 2s eksperter at potensial er blitt til kvalitet.

Real Madrid valgte å legge 450 millioner kroner på bordet for å sikre seg 17 år gamle Vinícius Jr. tilbake i 2017.

Forventningene til prestisjekjøpet var enorme både i Spania og Brasil.

Men veien inn i Real Madrid-supporternes hjerter har vært lang for den unge kantspilleren.

– Han har ikke vært stabil nok. Det har vært mye opp og ned. Man har hele tiden sett et enormt potensial, men denne sesongen har han virkelig stabilisert seg, sier TV 2s fotballekspert Erik Huseklepp.

Til tross for hans unge alder hadde brasilianeren spilt 82 LaLiga-kamper før denne sesongen. Et imponerende tall, men tallene som betyr noe for en angriper i Real Madrid var langt unna forventningene.

Sju mål og ni målgivende pasninger på 82 kamper. Ikke i nærheten av det kravstore supportere forventet av prestisjekjøpet.

VOKST: Vinícius Jr. sa ifra da Jordi Alba yppet seg mot ham i El Clásico. Foto: Josep Lago

Endelig løsnet det: – En global superstjerne

Men denne sesongen har det endelig løsnet for Vinícius. Han har blitt en nøkkelspiller og står med sju mål og tre målgivende pasninger på elleve LaLiga-kamper.

– Du ser at bestemtheten og måten han avslutter på er en helt annen, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt.

Altså like mange mål som han har på sine tre siste sesonger kombinert. Målene er også ofte «brasilianske», med fantastiske driblinger og rappe avslutninger.

– Dette er en superstjerne. Dette er en global superstjerne, sier Thorstvedt.

– Han er helt enorm. Det er litt gøy når det er en fyr som har blitt litt latterliggjort. Han er bare 21 år gammel, men har vaklet mellom genialitet og idioti, siden han kom til klubben, legger den tidligere landslagskeeperen til.

Straks skal Neymar bli VIRKELIG skremt

Brasils landslagssjef skapte rabalder i spansk presse

Da Brasils landslagssjef Tite ikke tok ut Vinícius Jr. til forrige landslagssamling var det mange som hevet øyebrynene. I troppen var kantspillerne Neymar (PSG), Raphinha (Leeds United), Antony (Ajax), Matheus Cunha (Atlético Madrid) og Philippe Coutinho (Barcelona).

– Det at Coutinho ble tatt ut gjorde at det ble mye styr i spansk presse. Det er jo klasseforskjell, mener Thorstvedt.

– Er det noen i det Brasilianske Fotballforbundet som bør gå av? Spurte TV 2s programleder Jon Hartvig Børrestad.

– Ja, dersom de tar med Coutinho over Vinícius. Han har vært helt ellevill, svarte Huseklepp.