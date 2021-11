Luftambulanse på vei etter mann havnet under traktorhjul i Valdres

Det har blitt rekvidert luftambulanse etter at en mann i 70-årene havnet under et traktorhjul på Ulnes i Valdres sent onsdag ettermiddag.

#Valdres #Ulnes kl 1737; Vi er på veg til stedet for ett trafikkuhell med traktor. En person har havnet under traktorhjul. Personen blir ivaretatt av helsepersonell på stedet. Pr nå er det ukjent skadegrad på personen og ukjent hendelsesforløp. — Politiet i Innlandet (@politiinnlandet) November 3, 2021

– Helse var på stedet tidlig og var i kontakt med vedkommende. Det har blitt sendt luftambulanse til stedet, men jeg ønsker ikke å gå ut med noe mer informasjon per nå, sier operasjonsleder Arne Norevik i Innlandet politidistrikt til TV 2 klokken 18.

Skadegrad og hendelsesforløp er foreløpig ukjent.

Politiet ble varslet om ulykken klokken 17.37.