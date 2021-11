Slår alarm om stappfulle sykehus og utmattede leger

Flere av landets sykehus har de siste dagene økt beredskapen på grunn av presset kapasitet og et økende antall innleggelser.

På Ahus er det så fullt at de ikke har plass til alle pasientene, noe som blant annet fører til at pasienter blir liggende på akuttavdelingen mye lengre enn de skal.

– Vi har en grense

Kristin Utne er leder i yngre legers forening. Hun er alvorlig bekymret over dagens situasjon, og slår nå alarm.

– Det er utrolig hva vi klarer å gjøre i helsetjenesten, men vi har en grense, sier Utne til TV 2.

Hun understreker at selv om det i dag er få nasjonale tiltak, er korona fortsatt en realitet på norske sykehus.

I tillegg opplever sykehusene en kraftig økning av RS-virus hos barn som fyller opp akuttmottakene.

– Legene har stått i pandemien i to år, og det er fortsatt behov for dobling av vaktlag. Det betyr ikke at dobbelt så mange er på jobb, men det betyr at de samme legene må jobbe dobbelt så ofte fordi det ikke er andre å ta av, sier Utne.

IKKE PLASS: Leder i Yngre legers forening Kristin Utne sier at flere sykehus ikke har plass til mange av pasientene som kommer inn. Foto: Marte Christensen / TV 2

– Det er kjempealvorlig

Det økte presset på norske sykehus kommer før influensasesongen i det hele tatt har startet for alvor.

– Det er ikke plass til mange av pasientene som kommer inn, og det er kjempealvorlig.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) sier til TV 2 at hun forstår bekymringen.

– Sykehusene er i beredskap fordi de har planer for å håndtere disse situasjonene. Men jeg har stor forståelse for at det er tøft å være fagfolk på de sykehusene hvor det er høyt trykk, sier Kjerkol.

Står ikke i kø

Utne i Yngre legers forening uttrykker stor bekymring for legene.

– Folk blir slitne og sier fra. Enkelte truer med å bytte jobb, og de orker ikke mer. Sånn kan ikke helsetjenesten drives, sier Utne og legger til:

– Det er ikke sånn at det finnes et stort antall ekstra leger som venter på å bli tatt inn på jobb, sier hun.

I budsjettet for 2021 ble sykehusene tildelt en ekstrabevilgning på grunn av pandemien. Dette ble imidlertid ikke fulgt opp i neste års budsjett.

Det får Utne til å reagere.

– Sykehusene kan ikke leie inn personell for å ta igjen. Jeg får meldinger fra hele landet flere ganger om dagen fra nye sykehus hvor de må jobbe ekstra timer, sier hun.

– Må gjøre mer

Konsekvensen er blant annet at planlagte operasjoner utsettes, og ventelistene blir stadig lengre.

Det ønsker derimot helseministeren å unngå.

HAR FORSTÅELSE: Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol sier hun har forståelse for at legene oppfatter situasjonen som krevende. Foto: Marte Christensen / TV 2

– Derfor er det viktig at man setter inn lokale tiltak tidlig. Vi har tatt dialog med kommunene, og de kan gjennom lokale forskrifter iverksette tiltak som gjør at vi kan hindre presset på helsetjenesten, sier Kjerkol.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier det økte presset på sykehusene kan være et resultat av at folk har levd i en normalsituasjon i noen måneder.

– Vi vet at høsten og vinteren kommer, og nå florerer det med luftveisinfeksjoner. Vi er også redd for at det vil bli en del influensa også etter hvert. Folk i Norge skjønner nå at vi må gjøre litt mer enn å bare vaksinere oss, sier han.