Ringes ned av agenter

– Vi har hatt sikkert 20 agenter fra mange forskjellige land som har kontaktet oss, sier daglig leder i Kolstad Håndball Elite, Jostein Sivertsen til TV 2.

I helgen ble Sander Sagosen, Torbjørn Bergerud, Magnus Abelvik Rød, Magnus Gullerud, Sigvaldi Gudjónsson og Janus Smárason bekreftet som nye spillere for trondheimsklubben.

Sagosen og Rød kommer først sommeren 2023, de andre fra og med 2022/23-sesongen.

Sivertsen er fornøyd med fangsten og har måttet takke høflig nei til flere av henvendelsene.

– Vi sitter stille i båten, for vi ønsker å bygge rundt de spillerne vi har i dag i tillegg til dem vi har signert for 2022 og 2023, sier Sivertsen.

Etter det TV 2 erfarer, er agenten til landslagsspiller Gøran Johannessen blant dem som har vært i kontakt med Kolstad. Trondheimsklubben sier at det akkurat nå ikke er aktuelt å tilby 27-åringen en kontrakt.

Selv er spilleren åpen for tanken.

– Hvis Kolstad kommer på bordet, er det selvfølgelig noe jeg må vurdere, sier han til TV 2.

– Det prosjektet de har på gang, har jeg stor respekt for. Det er veldig kult for norsk håndball. Vi har aldri hatt et sånt prosjekt i norsk målestokk før, lyder det fra Johannessen.

SKADET: Gøran Johannessen måtte trekke seg fra OL-troppen med en lyskeskade. Prognosen sier at han kan være tilbake om rundt fire uker. Foto: Johanna Lundberg / BILDBYRÅN

Men inntil videre er 27-åringen bundet til den tyske storklubben Flensburg-Handewitt. Kontrakten går ut i 2023.

Det er langt ifra sikkert at han blir værende der.

– Jeg er veldig usikker, sier Johannessen.

– Jeg har snakket med Flensburg om det, og har fått et muntlig kontraktstilbud fra dem. Jeg har sagt ganske enkelt og ærlig at jeg trenger litt mer tid til å tenke på hva jeg har lyst til etter 2023, røper han.

Landslagsprofilen synes det er vanskelig å tenke så langt frem.

– Men det er sånn håndball verdenen fungerer. Det kan være jeg må ta stilling til det etter hvert, men akkurat i denne perioden har jeg tenkt mest på skadesituasjonen min.

