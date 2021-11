Etter krisemøte: – Ubehagelig høye smittetall

Onsdag samlet kommunetoppene i Trondheim seg til krisemøte etter stadig økende smittetall.

Temaet for møtet var for å vurdere nødvendigheten for nye tiltak. Konklusjonen foreløpig er at det foreløpig ikke innføres ytterligere tiltak.

– Det er tidligere gått ut en anbefaling fra kommunelegen i Trondheim om at folk benytter munnbind på kollektivreiser og andre steder der det er vanskelig å holde avstand. Kriseledelsen vil understreke og forsterke denne anbefalingen, skriver kommunen i en pressemelding.

Rekordhøy smitte i Trondheim – har hatt krisemøte

Det er særlig smitteutbrudd på skoler i byen som gjør situasjonen utfordrende.

– Kriseledelsen i Trondheim kommune er godt informert om situasjonen, og registrerer at smittetallene er ubehagelige høye i Trondheim, spesielt knyttet til enkelte skoler.

Kommunen understreker imidlertid at situasjonen er langt mindre dramatisk enn tidligere, med tanke på hvor mange som er vaksinert.

Nesten 90 prosent av befolkningen over 18 år i Trondheim er nå vaksinert.

– Trondheim kommune vil i dagene som kommer følge sitasjonen nøye og utarbeide planer for opptrapping av anbefalinger/tiltak dersom smittespredningen fortsetter, skriver de.