Britney Spears fyrer løs mot moren og mener faren ikke er smart nok

Popsjernen Britney Spears har tidligere uttalt hva hun synes om sin far, Jamie Spears, under rettssaken om vergemålet hun har vært under i 13 år.

Nylig tok 39-åringen til Instagram der hun også raser mot sin mor, Lynne Spears. Britney mener at moren står bak selve vergemålet, og ifølge TMZ skrev hun følgende på sine sosiale medier:

– Min far er ikke smart nok til å tenke på et vergemål. Det folk ikke vet er at moren min var den som ga ham ideen.

– Takk for at du har gått ut av livet mitt

TMZ skriver at det var Lynne som konstruerte det midlertidige vergemålet som ble laget etter at Britney hadde vært flere gang på psykiatriske opphold ufrivillig.

Artisten sier at det de hadde en familiebedrift før, men at det ikke er det nå lenger. Hun sparer ikke på kruttet når hun snakker om moren, og liker ikke holdningen hun har om at hun ikke vet noe om det som skjer:

– Takk for at du har gått ut av livet mitt og endelig lar meg leve mitt.

Nå er innlegget som Britney postet for sine 35 millioner følgere på Instagram slettet.

Overvåking og avlytting

ADVOKAT: Mathew Rosengart krever all dokumentasjon og kommunikasjon på at Britney kan ha blitt avlyttet og overvåket. Foto: Chris Pizzello

Britneys far ble nylig anklaget for å ha avlyttet datterens hjem. Artistens advokat, Mathew Rosengart, skal derfor ha krevd inn all dokumentasjon og kommunikasjon på mulig avlytting og overvåking av 39-åringen.

Rosengart reagerer også på hvorfor Jamie plutselig valgte å gi seg som verge når han har kjempet hardt for å fortsette vergemålet tidligere i rettssaken.

Nå tror han årsaken til at Jamie trekker seg er fordi han vil redde seg selv og unngå å svare på spørsmål han ikke ønsket.

Blant annet påstandene om å ha avlyttet datterens hjem.

Tirsdag neste uke blir det holdt en ny høring angående vergemålet til Britney. Da er det mulig at vergemålet blir avsluttet på dagen, eller at dommeren kan kreve en mental evaluering av popsangeren.