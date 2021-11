Naboene stusset over mystiske bleiekjøp – så brøt politiet seg inn og fant Cleo (4)

Etter å ha vært fanget i et hus i 17 dager, ble Cleo Smith (4) endelig gjenforent med foreldrene sine.

Onsdag morgen lokal tid brøt australsk politi seg inn i et bolighus i småbyen Carnarvon.

Låst inne på et rom fant politiet en liten jente. Politiet syntes hun lignet veldig på Cleo Smith (4) som forsvant da hun var på en campingtur med foreldrene sine 17 dager tidligere, men måtte likevel spørre hva hun het.

Politibetjenten måtte imidlertid stille spørsmålet flere ganger før den lille jenta våget å svare.

Etterlengtet telefonsamtale

På det tredje forsøket kom det et svar:

«Mitt navn er Cleo», sa fireåringen.

I FIN FORM: Cleo ble tatt rett til sykehuset. Bildet viser en smilende fireåring. Foto: Western Australia Police

Det skriver australske Sky News.

De fire politibetjentene som rykket ut tok umiddelbart med seg Cleo ut av huset, og satte henne inn i en politibil.

Da fireåringen var i trygghet, kunne politibetjentene ta en etterlengtet telefon til Cleos foreldre.

«Vi har noen her som ønsker å prate med dere», sa de til foreldrene.

Den ene betjenten forteller, ifølge Sky News Australia, at det var en fantastisk følelse å kunne ta den telefonsamtalen.

– Ville ikke gi dem falske forhåpninger

Foreldrene var både overrasket og ekstatisk.

– Ting utviklet seg fort. Vi hadde ikke egentlig tid til å forberede dem, og vi ville heller ikke gi dem falske forhåpninger, forteller betjenten.

Politiet tok med seg fireåringen til sykehuset, og foreldrene fikk beskjed om å møte dem der.

Der ble det et sterkt møte mellom foreldrene og deres fire år gamle datter.

– Cleo ropte ut «mamma!», og det var klemmer og mye tårer, forteller politiet.

Etter å ha vært forsvunnet i 17 dager, var det flere som fryktet det verste. Politiet har tidligere beskrevet søket etter fireåringen som å lete etter nåla i høystakken.

FUNNET HER: Bak disse portene ble fireåringen funnet i går. Foto: Richard Wainwright / AP

Tre kilometer unna

Politibetjent Blaine forteller derfor at det var et sjokk for dem å finne fireåringen.

– Vi hadde et håp om at det ville bli utfallet, men vi var fortsatt ikke forberedt på det. Det var helt fantastisk å se henne sitte der, sier Blaine.

Bolighuset hvor fireåringen ble funnet, ligger i den lille byen Carnarvon og kun tre kilometer fra Cleo Smiths foreldre sitt hus.

Byen beskrives som en by hvor «alle kjenner alle», men ifølge politiet var ikke den 36 år gamle pågrepne mannen kjent for foreldrene til Cleo.

Motivet bak kidnappingen er heller ikke kjent.

SJOKKERTE NABOER: Naboer har observert den pågrepne mannen kjøpe bleier den siste tiden. Det gjorde at flere begynte å stusse. Foto: Richard Wainwright

Kjøpte bleier

Rebecca Ryan har bodd i nabolaget i 17 år. Hun forteller til ABC News at den 36 år gamle mannen alltid virket travel.

– Jeg ser ham hver dag. Han kjører fort av gårde i bilen sin, som om han er paranoid, forteller Ryan.

Andre naboer har uttalt at de nylig har sett ham kjøpe bleier, noe flere reagerte på.

Hvorvidt det var denne informasjonen som ledet politiet til huset er imidlertid ikke kjent.